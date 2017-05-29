Рафтеры из ГАГУ успешно одержали несколько побед на чемпионате Европы

C 22 по 28 мая в Грузии на реке Мтквари проходят чемпионат и первенство Европы по рафтингу. Соревнования проходят в четырех возрастных категориях как среди мужчин, так и среди женщин: U-19 (юноши и девушки), U-23 (молодежь), Open (профессионалы) и Masters (ветераны). 24 мая состоялись соревнования в спринте и параллельном слаломе в группах до 19 лет и до 23 лет. Команда ГАГУ, выступающая за Россию в группе до 23 лет, стала победителем в обеих дисциплинах, сообщает сайт правительства РА.

25 мая, стартовали соревнования профессионалов. Здесь команда ГАГУ (мужчины) заняла первое место в параллельном слаломе и завоевала «серебро» в спринте.

В Чемпионате принимают участие свыше 300 спортсменов из 11 стран – Великобритании, Венгрии, Грузии, Италии, Румынии, России, Дании, Латвии, Турции, Словакии и Чехии.