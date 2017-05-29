Бюджет на "отлично"?

На XXVI сессии Государственного Собрания – Эл Курултай парламентарии рассмотрели и приняли закон «Об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай за 2016 год». Документ представила заместитель Председателя Правительства Республики Алтай, министр финансов Республики Алтай Ольга Завьялова.

Как сообщила Ольга Завьялова, макроэкономические показатели прошлого года характеризовались следующим образом: доходная часть составила 15 млрд 69 млн рублей, расходы –15 млрд 159 млн рублей. По сравнению с 2015 годом доходы увеличились на 0,13 %. Собственные доходы составили 3 млрд 101 млн рублей, отмечает сайт правительства РА.

Безвозмездные поступления в бюджет составили 11 968 млн рублей, в сравнении с 2015 годом уменьшились на 319 060,4 тыс. рублей или на 2,5%.

Исполнение бюджета позволило обеспечить нормальное и стабильное функционирование учреждений здравоохранения, образования, социальной сферы, сельского хозяйства, культуры и реального сектора экономики. В 2016 году в структуре расходов бюджета наибольший удельный вес занимали расходы следующих разделов: образование - 23,8%, национальная экономика - 24,7%, социальная политика - 14,5%, здравоохранение - 13,6% и межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований - 10,8 %.

Как отметили депутаты, исполнение республиканского бюджета в 2016 году позволило реализовать меры, направленные на своевременные и в полном объеме выплату заработной платы работникам бюджетной сферы и выплаты социального характера, обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Бюджет обеспечил исполнение первоочередных и социальных обязательств, в том числе, обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, и переселение граждан из аварийного жилищного фонда, поддержку сельхозтоваропроизводителей, субъектов малого и среднего предпринимательства, дальнейшее развитие инвестиционной составляющей.