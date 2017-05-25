Пассажиры вертолета, рухнувшего в Телецкое, официально признаны погибшими

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал промежуточный отчёт о расследовании крушения вертолёта Robinson 66 в Республике Алтай, документе МАК официально заявил, что пропавшие без вести пилот и четыре пассажира погибли. Об этом пишет Сибнет.

Катастрофа произошла 12 февраля в акватории Телецкого озера в Республике Алтай. Вертолёт Robinson 66 после вылета с кордона Кокши упал в озеро. На борту находились пять человек: шеф-пилот Heliport Istra Дмитрий Ракитский, его жена Елена, алтайский бизнесмен Анатолий Банных, гендиректор Heliport Moscow Мария Козинцева, известный бейсджампер Глеб Вореводин.

Из отчета следует, что вертолёт направлялся с базы «Самыш» в посёлок Тёплый ключ на термальные воды. О планах полета командир воздушного судна в зональный центр единой системы организации воздушного движения РФ не сообщал, информацию о погоде не запрашивал.

При возвращении на «Самыш» команда попала в неблагоприятные метеоусловия. Командир принял решение лететь в обход с выходом на кордон Кокши. Он находится в особо охраняемой запретной зоне — Алтайском государственном биосфкерном заповеднике.

На кордоне группа встретила егеря и попросила разрешить переждать там непогоду. Через час было принято решение продолжить полет, несмотря на то, что погода не улучшилась и стало темно. Вертолёт отлетел от берега всего на километр, рухнул в воду и затонул.

МАК сообщил, что при ударе о воду у воздушного судна не сработал аварийный радиомаяк. Также отмечается, что Robinson 66 не был оборудован поплавками, что запрещено. Спустя сутки спасателям удалось найти только одно тело — супруги пилота Елены Ракитской. Сейчас ведомство приостановило расследование до возможного нахождения вертолёта.