В Алтайском заповеднике туристам удалось заснять на видео медведицу с медвежатами

В Алтайском заповеднике туристы сняли на видео медведицу с медвежатами. Медведица, переходящая водопад с говорящим названием «Аю-кечпес» (алт. – медведь не пройдёт) попала в объектив видеокамеры группы туристов, подъехавших полюбоваться к водопаду на небольшом туристическом катере. Медведица переходила бурный поток к своим маленьким медвежатам, которые, скорее всего, не смогли его преодолеть, отмечает сайт заповедника.

Юрий Николаевич Калинкин, научный сотрудник и териолог Алтайского заповедника:

«В северной части заповедника (до реки Кокши) весенней шишки было меньше, так как она лучше осыпалась осенью и здесь медведи уже в начале мая активно осваивали прибрежные солнцепечные поляны, к тому же медведицы с маленькими медвежатами пока еще избегают встреч с сородичами, оберегая потомство от самцов, которые нередко убивают медвежат».

https://www.youtube.com/watch?v=Sxi5GZcKysg

Водопад Аю-кечпес расположен на территории Алтайского заповедника. Высадка на берег запрещена, но разрешён просмотр с воды озера.