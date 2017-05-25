Должности вице-премьеров в правительстве республики заняли Артур Кохоев и Александр Манзыров

На XXVI сессии Государственного Собрания – Эл Курултай депутаты рассмотрели вопросы о согласовании назначений на должность вице-премьера, министра сельского хозяйства Александра Манзырова и на должность вице-премьера, руководителя единого аппарата главы и правительства Артура Кохоева, пишут "Новости Горного Алтая".

В тайном голосовании приняли участие 34 депутата. Кандидатуру Александра Манзырова поддержали 29 депутатов, пятеро проголосовали против. За Артура Кохоева проголосовал 31 депутат, двое были против, один бюллетень признан недействительным.

Напомним, 30 марта глава региона Александр Бердников произвел ряд кадровых перестановок в кабмине. В отставки ушли министр труда Валентина Тюхтенева, министр сельского хозяйства Виктор Безрученков и руководитель аппарата правительства Эжер Ялбаков. На эти должности были назначены Адар Сумин, Александр Манзыров и Артур Кохоев соответственно.

Артур Кохоев родился 1 июня 1982 года в Горно-Алтайске. В 2004 году окончил Новосибирскую государственную академию экономики и управления. Трудовую деятельность начал в 2005 году экономистом Управления делами правительства Республики Алтай, затем работал в должности ведущего специалиста. В 2007 году был назначен помощником первого заместителя председателя правительства Республики Алтай, на этой должности отработал три года. С 2010 года занимал должность заместителя министра труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай.

Александр Манзыров родился 12 октября 1957 года в селе Курай Кош-Агачского района. Окончил в 1979 году Омский институт физической культуры по специальности «тренер-преподаватель», в 1999 году — Российскую академию государственной службы. С 1992 по 1998 годы — представитель Республики Алтай при президенте. Затем был помощником члена Совета Федерации, работал начальником отдела по управлению земельными ресурсами территориального управления Росимущества по Республике Алтай. Избирался депутатом Верховного Совета Республики Алтай, Госсобрания Республики Алтай.