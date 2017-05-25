Доходы Александра Бердникова за год увеличились на четверть

Доходы главы Республики Алтай Александра Бердникова за 2016 год составили 3,572 млн рублей и выросли по сравнению с доходами 2015 года на 884,334 тыс. рублей - почти на 25%. Это следует из декларации главы региона, опубликованной на официальном сайте правительства республики.

"Общая сумма декларированного годового дохода за 2016 год - 3 млн 572 тыс. 196,81 рублей", - говорится в отчете. В 2015 году доходы Бердникова составляли 2 млн 687 тыс. 862,83 рублей.

Доходы супруги главы республики снизились с 1,347,3 млн до 1,154 млн рублей. В перечне ее имущества, как и в прошлом году, числятся квартира в безвозмездном пользовании площадью 176 кв. метров и автомобиль Opel Astra.

Бердников, как и в прошлом году, владеет двумя земельными участками площадью 2,6 тыс. кв. м и 1,04 тыс. кв. м, участка для гаражей и автостоянок площадью 67 кв. м в его пользовании уже нет. Также в списке собственности числится, как и в 2015 году, жилой дом площадью 273,5 кв. м и недостроенный дом.

Источник: ТАСС