Школьница из Саранска администрировала группу смерти, на которую были подписаны подростки из Республики Алтай

Совсем недавно группу смерти, администратором которой была подросток из Саранска, заблокировал Роскомнадзор. Сообщество в социальной сети насчитывало тысячи подписчиков. Тревожный сигнал поступил от правоохранителей Горного Алтая, пишет «Pro Город».

«Из прокуратуры Республики Алтай поступили сведения, что жители Мордовии вовлекают детей в группу смерти. Мы выяснили, что она привязана к мобильному телефону взрослого мужчины. Он пояснил, что давно отдал симку своей племяннице», - рассказали в ведомстве.

Правоохранители поведали, что девочка живет в Саранске, учится в одной из школ Ленинского района. В группе школьница состояла несколько лет. Зарегистрировавшись, она получала разные задания от создателей ресурса, и так их впечатлила, что ей предложили стать администратором.

Правда, в разговоре с правоохранителями, свою роль в группе девушка попыталась отрицать. Говорила, что была «просто редактором» - якобы размещала картинки, в которых про смерть ничего не было. Но правоохранители остались непреклонны: установлено, что девушка занималась пропагандой смертей. Выяснилось, что классный руководитель школьницы знал о ее занятиях в соцсетях.

«Педагог рассказала, что знала и о том, что ее ученики увлекаются книгой Стейса Крамера «50 дней до моей смерти». Но никаких действий не приняла, а потом и вовсе забыла об этом», - рассказал сотрудник прокуратуры.

Из-за возраста девушки к ответственности ее привлечь нельзя. Прокуратура вынесла представление в школу и в инспекцию по делам несовершеннолетних.

Юлия (имя изменено) — 16 лет. Стала руководить группой смерти в 13 лет. Воспитывается в благополучной семье. Характеризуется, как лидер. Активистка. Педагоги отмечают, что она физически и интеллектуально развита.