В выскогорных районах республики сильный ветер

По данным Горно-Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды во второй половине дня 24 мая и сутки 25 мая по высокогорью ожидается усиление ветра 27-32 м/с.

Возможны нарушения в работе систем энергоснабжения и жизнеобеспечения населения, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, ограничения движения на автомобильных дорогах и перевалах, падение слабозакрепленных конструкций, предупреждает ГУ МЧС по РА.

Гражданам следует помнить о необходимости соблюдения мер безопасности в сложных погодных условиях.

При усилении ветра, находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Не пережидайте непогоду у недостроенных зданий, одиноко стоящих деревьев, опор линий электропередач.

Автомобиль следует поставить в гараж, при его отсутствии – парковать вдали от деревьев, а также слабоукрепленных конструкций.

По возможности отключите от электросети домашнюю бытовую технику, электроприборы, которыми не пользуетесь во избежание коротких замыканий в случае скачков напряжения.

Не оставляйте открытыми окна и балконные двери, уберите хозяйственные вещи с балконов.

Собственникам частных домовладений и садово-дачных участков, следует обратить особое внимание на надежность крепления тепличных и других конструкций, которые могут быть подхвачены порывами ветра.

Позаботьтесь о безопасности детей, маломобильных и пожилых граждан. Убедитесь, что во время непогоды они находятся в безопасном месте.

Туристическим группам и охотникам следует принять меры предосторожности, переждите непогоду в населенных пунктах.

Использование открытого огня, разведение костров, отжиг сухой растительности и сжигание мусора категорически запрещены!

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «101».