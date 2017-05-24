Собираем инициативную группу из 100 человек для запуска республиканского референдума о возврате всенародных выборов мэра Горно-Алтайска и глав районов

В связи с тем, что, региональное отделение Партии народной свободы в Республике Алтай было тайно незаконно ликвидировано, предлагаю выдвинуть инициативу республиканского референдума о возврате всенародных выборов мэра Горно-Алтайска и глав районов от инициативной группы граждан.

У нас, в отличие от большинства регионов, в инициативной группе должно состоять не 20, а целых 100 человек. Это будет создавать некоторые технические сложности, но зато в группу смогут войти представители разных политических сил, поддерживающих проведение референдума о возврате выборов мэров и глав — и члены Партии народной свободы, и коммунисты, и ЛДПР-овцы, и справедливороссы, и активисты «Родины», и «яблочники», и просто неравнодушные граждане.

Нам нужно будет собрать в одном месте 100 человек, имеющих постоянную регистрацию на территории Республики Алтай. Тех, кто готов принять участие в выдвижении инициативы референдума, прошу связаться со мной. Ориентировочное время проведения собрания — воскресенье, 28 мая.

С уважением, Сергей Михайлов

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