Отделение Партии народной свободы в Республике Алтай оказалось тайно ликвидированным во внесудебном порядке

24 мая в 12 часов дня, как и ожидалось, состоялось заседание Избирательной комиссии Республики Алтай, на котором, как мы предполагали, наше (реготделения Партии народной свободы) очередное ходатайство о проведении референдума по возврату всенародных выборов мэра и глав районов будет в который раз направлено в Госсобрание.

Не тут-то было. На заседании комиссии неожиданно (неожиданно хотя бы потому, что в апреле реготделение подавало в избирком отчёт и никаких вопросов не возникло) выяснилось, что ЕЩЁ В МАРТЕ 2017-го года региональное отделение Партии народной свободы в Республике Алтай было исключено республиканским управлением юстиции из реестра юридических лиц, как прекратившее свою деятельность.

Выяснилось следующее: ещё в ноябре 2016-го года местная налоговая на основании того, что мы в течение года не подавали им отчёт (нулевой) и якобы не проявляли никакой активности, опубликовала в своём вестнике решение о предстоящей ликвидации в связи с прекращением деятельности.

В марте местная налоговая признала реготделение прекратившим деятельность, а в мае этого года управление юстиции на основании этого решения ВО ВНЕСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ (!) исключила реготделение из реестра некоммерческих организаций. И всё это — молчком, тайно!

Вообще-то, согласно закону «О политических партиях», ликвидация региональных отделений возможна только в судебном порядке. Это же подтверждает в отношении общественных организаций и Конституционный Суд РФ. Но, видимо, если нельзя, но очень хочется, то можно. Понятно, почему нас тайно незаконно ликвидировали — мы — серьёзный раздражитель. Тут и референдумы и предстоящие выборы в городской совет депутатов, в которых наше реготделение намерено участвовать.

Мы, разумеется, немедленно подаём в суд иск об отмене решения о ликвидации регионального отделения партии.

Сергей Михайлов