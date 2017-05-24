На сайте Сhange.org начали сбор подписей под петицией с требованием запретить золотодобычу рядом с Телецким озером

В тексте петиции говорится:

На территории Артыбашского сельского поселения в 10 км от Телецкого озера золотопромышленники собираются начать добычу и переработку золота методом кучного выщелачивания с помощью сильного яда – цианида натрия, а также мышьяка и других сильных реагентов. Подписать петицию можно здесь.

Цианид натрия смертелен для человека, животных и рыб даже в самых минимальных дозах. Во многих странах мира эта технология запрещена из-за высокой степени опасности и непоправимого воздействия на окружающую среду. При любой, даже незначительной, утечке или аварии ядохимикаты попадут в реки Чуря, Пыжа, Бия, что приведет к глобальной экологической катастрофе, так как эти реки формируют водоток центра Сибири реки Обь, в бассейне которой проживают и пользуются водой, в том числе для питьевого водоснабжения, около 5 млн. человек.

Вся территория, занятая под рудное производство испытает сильные преобразования - растительный покров и животный мир на значительной площади будет полностью уничтожен, включая редкие и исчезающие виды (включенные в Красную Книгу). Как пример, ни Чуйка, ни Сёйка за всё время добычи золота так и не превратились в город-сад.

На фоне острейшего открытого вопроса по добыче золота на реке Чуря, для освоения месторождения готовится ещё один участок, на этот раз на реке Малый Калычак, воды которой попадают непосредственно в Телецкое озеро.

Телецкое озеро – уникальный природный комплекс нашей планеты. В 1998 году оно включено в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Телецкое озеро — одно из самых посещаемых туристами мест в Республике Алтай. Сюда едут со всей России и из ближнего и дальнего зарубежья.

На территории России по запасам пресной воды Телецкое озеро уступает лишь Байкалу. Согласно отчету Института водных и экологических проблем в 2006 году, вода в озере классифицируется как «очень чистая».

Объем чистейшей воды в Телецком – 41,1 кб. км. На сегодняшний день 1 л чистой питьевой воды стоит дороже 1 л нефти. Единственная дорога, ведущая на планируемый рудник, идет через Телецкое озеро, а значит есть риск аварий и прямого попадания в него перевозимых ядов-реагентов.

Планируемая добыча золота должна будет вестись в непосредственной близости (менее километра) от жилой местности, а так же в непосредственной близости с Алтайским государственным природным биосферным заповедником. Разработка золота в этих местах может привести к нарушению природоохранного режима данной ООПТ и нарушению международных обязательств России.

Долина реки Чуря - место проживания и традиционного природопользования коренных малочисленных народов Алтая – тубаларов. Разработка золота навсегда уничтожит этот природно-культурный анклав.

Добыча золота, особенно с применением сильнейших ядохимикатов, поставит крест на развитии туризма на Телецком озере и во всем Турочакском районе, в то время как эта отрасль является наиболее перспективной, что подтверждается федеральными законами и указами Президента РФ, и идет в разрез с выбранной и утвержденной на федеральном уровне Стратегией развития Республики Алтай, противоречит положениям Генерального плана Артыбашского поселения, согласно которого планируется развивать территорию поселения как горно-климатический туристско-рекреационный кластер.

Уникальность данной территории, ее сакральность и перспективность для развития туризма и недопустимость разработки на этой территории месторождений золота бесспорна. И мы убеждены, что Вы разделяете наше мнение.

В связи с чем убедительно просим Вас поддержать наше обращение и не позволить осуществиться проектам по добыче золота на реке Малый Калычак, реке Чуря и на других реках Телецкой природной территории, а также оказать содействие отзыву лицензии, выданной ООО ЗДК «Алтайская корона» на добычу золота в месторождении «Брекчия» Чуринской золоторудной площади, а главное - исключению сакральных территорий из реестра участков, предоставляемых недропользователям, деятельность которых сделает невозможным реализацию модели ноосферного развития на территории Республики Алтай.