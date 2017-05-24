Главное дело ее жизни

Ее жизнь-театр. Ее призвание, ее судьба. На днях Заслуженному работнику культуры РА, председателю алтайского регионального отделения Всероссийского театрального общества (ВТО) С. Н. Тарбанаковой исполнилось 70. Но в это верится с трудом, ибо она полна позитивной энергии, интересных планов и грандиозных перспектив. Она родилась в мае. Май традиционно проходит у нас в стране под знаком Дня Победы.

Светлана Николаевна и сама человек победы, победы над временем и жизненными обстоятельствами. Одна из главных черт ее характера-принципиальность. Она готова отстаивать свои убеждения «от Сорбонны включительно до костра исключительно» (Рабле). За это ее одни любят, другие ненавидят. Но в любом случае ее позиция заслуживает уважения. Она-мой старший друг, товарищ и в чем-то наставник. Я вызвалась описать ее юбилейный вечер, прошедший 19 мая в Национальном театре в рамках цикла «Лицом к лицу». Именинница любезно разрешила мне сделать это.

Начала Светлана Николаевна свой рассказ с того, что сказала: «Я никогда не думала, что буду проводить свой творческий вечер, свой 70-летний юбилей. Пришло время подводить итоги». Далее речь пошла о родителях и детских годах. Родилась в «партийной советской семье». Далекие предки перекочевали в 1-ю дючину, село Чемал. Это был зайсан Темдек. Но в XVIII веке в Духовную миссию пришел архимандрит Владимир, который настоял на том, чтобы должность зайсана была не наследственной, а выборной. Из-за сложного характера Темдека не выбрали, и тогда он ушел в безлюдные места, основав собственное родовое поселение Уожан. Деда по матери звали Семен Султанов, фамилия, как нетрудно понять, не алтайская. Он рано умер, за сиротами некому было присматривать. В общем, к началу революции родители Светланы были люмпен пролетариями.

Отец был военным, его рано демобилизовали, так как он был в плену. Он был тяжело ранен и хотел застрелиться, но получил удар прикладом по голове и так попал в плен, в концлагерь. Потом был побег из плена с двумя друзьями и жесткая проверка, когда добрались до своих. Потом-штрафбат. «Были ли заградотряды?»-спрашивали его.

--Наверное, были. Но мы сами хотели смыть свой «позор», свой плен кровью. Мы сами рвались в бой.

Венгрия славится токайским вином. Но во время войны там шли кровопролитные бои. Например, город Секешфехервар 6-7 раз преходил из рук в руки.

Бабушка Аксинья Николаевна Султанова была очень мудрой женщиной, но полностью ослепла (трахома). И Светлана, старшая из шести внуков (три мальчика и три девочки) была ее «хвостиком, глазами и ушами». Это было в Бешпельтире. Мама была очень трудолюбивая и отзывчивая и работала секретарем райкома партии (это уже Эликмонар). Но, когда она вышла замуж за такого «неблагонадежного» человека, ее с этой должности сняли и назначили руководить «Домом алтайки». В Бешпельтире мама работала председателем Сельсовета, а заканчивала свой трудовой путь заведующей социальным отделом в селе Майма. «Отец был трудолюбивый, вспыльчивый и неугомонный. Настоящий комдош»,-закончила свой рассказ о родителях Светлана Николаевна.

По ходу вечера периодически в режиме инсталляции на большой экран проецировались фотографии из семейного архива. Виновница торжества их комментировала. На одной из групповых школьных фотографий Светлана Николаевна особо выделила известного теперь у нас в республике человека С. Ч. Кандаракову, с которой дружит много лет.

Так как раньше декретный отпуск составлял всего 1 месяц, то мама нанимала присматривать за детьми нянек. Одна нянька была особенная, из эвакуированных. Она была примечательна тем, что работала наездницей в цирке, но любила и знала литературу. Чтобы самой немного передохнуть и дать расслабиться залу, героиня вечера пригласила на сцену Болота Байрышева, который спел песню «Жизнь прекрасна» на алтайском языке.

Заканчивала школу Светлана в 60-х, это конец хрущевской оттепели. «Тогда говорили о многом, много спорили, особенно на тему «Кто главнее, физики или лиорики?». Восхищались Евтушенко, Вознесенским, Рождественским»,-вспоминает Светлана Николаевна. После окончания школы, она заявила, что хочет стать врачом. Никто не возражал. Двоюродная сестра мамы жила в Алма-Ате, и Светлана поехала туда. В институт она не поступила, но закончила медучилище. Там она познакомилась с Кларой Чинчаевой и ее мужем, актерами ТЮЗа. Мир театра пленил молодую девушку, она пересмотрела все спектакли ТЮЗа, для открытия которого много сделала режиссер, сценарист и актриса Наталья Сац. И тогда у Светланы родилась новая мечта-стать режиссером. Родители взбунтовались. Во-первых учиться в Москве в ГИТИСе дорого. Во-вторых, чтобы стать режиссером, надо знать актерское ремесло,-заявили они. Через Марию Викторовну Опонгошеву она узнала, что идет набор в Новосибирское театральное училище. Поступила туда. Там был очень мощный преподавательский состав, навсегда запомнилась личность Народного артиста России Игната Григорьевича Полякова. Отработав три года в театральной труппе, Светлана Николаевна перешла в Дом народного творчества, которым заведовал Эдуард Нартов. Закончила ГИТИС заочно.

Целых семь лет отдала С. Н. Тарбанакова работе заместителя начальника управления культуры Облисполкома. Здесь прозвучали добрые слова в адрес Фридриха Леонидовича Таушканова. Он поднял на небывалую высоту культпросветработу в области, создав сеть сельских клубов и ДК. Например, за короткий срок было открыто 12 музыкальных школ и около 20 филиалов. Еще ода музыкальная пауза. Молодой актер Айдар Унатов с правдоподобным итальянским акцентом исполнил песню на этом языке, которую нам более привычно слышать в хрипловатом исполнении автора Тото Кутуньо.

В 1977 пришел приказ об открытии Национального театра, в следующем году он открылся. Здесь юбиляр работала заведующей литчастью, литконсультантом, а сейчас она-председатель Союза театральных деятелей РА. В 2003 году Союз был открыт, через год-он получил юридическое обоснование.

«Театр-главное исследование моей жизни»,-заявила Светлана Николаевна. В 1985 она стала ученым: закончив аспирантуру ГИТИСа, поступила в Институт алтаистики (бывший ГАНИИИЯЛ). Она очень благодарна своим учителям и наставникам: Георгию Иосифовичу Гаяну, Юрию Сергеевичу Рыбакову и Анне Анатольевне Степановой. Как ученый, она написала более 60 научных статей, свыше 200 газетных, автор нескольких книг.

Жизнь постоянно сводит ее с интересными, хорошими людьми: В. И. Эдоков ввел ее в мир художников, Ю. В. Антарадонов пригласил на работу в обком, Ф. Л. Таушканов также много сделал для ее духовного развития. После она вернулась институт, коллектив котого был «очень интересным и очень амбициозным». Она благодарна журналистам: Геннадию Кондратьеву, Юрию Егорову, Нине Васильевне Витовцевой из «Звезды Алтая», Борису Угарову из «АЧ», корреспондентам радио и ТВ. Со всеми была плодотворная полезная работа.

На этом Светлана Николаевна закончила свой рассказ. Настала очередь поздравлений. Первому предоставили слово председателю комитета ГС-ЭК РА по образованию, культуре, молодежной политике, спорту, СМИ и общественным объединениям Вячеславу Николаевичу Уханову. Он назвал Светлану Николаевну «уникальным человеком» и продолжил свою речь по-алтайски. Выступавшая следом 1-й заместитель министра культуры РА Ксения Алексеевна Шуваева, вторя предыдущему выступлению, сказала, что Тарбанакова-«человек ищущий, культура такими гордится». Передав привет из Чои от Виктора Борисовича Лазарева, она пожелала «здоровья, мастерства, неиссякаемого общения».

Режиссер филармонии Сергей Кириллович Горюнов скаламбурил, что у Светланы Николаевны «талант открывать таланты». И, подпустив немного театрального капустника, прочиталв адрес виновницы торжества свои стихи, веселые и остроумные.

Заслуженный работник культуры РФ Наталья Каруевна Саймина зачитала поздравительную телеграмму от Народного артиста России Александра Калягина, прозвучали слова от себя, от СТД: «Тарбанакова-единственный действующий театральный критик у нас в республике. Ьлагодяря Вам наш Национальный театр останется в истории не только Республики Алтай, но и всей России». Здесь, между прочим, выяснилось, что ведущий вечера актер Айдар Унатов совсем скоро едет на стажировку в Международную летнюю актерскую школу Александра Калягина. Это престижно и почетно, так как туда съедутся представители 80 стран мира.

Художественный руководитель Национального театра Эмма Александровна Иришева поздравила по-алтайски. Вместе с ней на сцену поднялся весь цвет труппы театра: Игорь Тодошев, Ираида Охрина, Виталий Перчик, Николай Багыров, Евгений Папитов. Все они нашли теплые, дружественные и важные слова в адрес Светланы Николаевны.

Также с поздравительным на сцену поднялись Владимир Иванович Петров, молодая работница Национального музея, Нина Витовцева и Мария Грицко (ветераны «Звезды Алтая»), представители тубаларского сообщества, Республиканского центра культуры и Республиканского центра народного творчества. Все прекрасные слова подкреплялись роскошными букетами.

Так прошел этот юбилейный вечер. Многолетний друг и соратник Светланы Николаевны поэт Аржан Оинчинович Адаров в своей поэме «Двери» написал: «Мы потомки воинственных древних племен, // Нас пожары войны опаляли не раз.// Да, нас немного, мы малый народ,// Но для чести и славы достаточно нас». Честь и слава Вам, и долгая лета, уважаемая Светлана Николаевна. Берегите себя и своих замечательных девочек-внучку Веронику и правнучку Софию. Дай Вам Бог!

Яна Шатыгина, Член Союза журналистов России