«Облогин и Джаткамбаев — наши аксакалы!»

20 мая на площадке возле Городского Дома культуры в Горно-Алтайске состоялся ранее анонсированный митинг в поддержку арестованных Виктора Облогина и Ауэльхана Джаткамбаева.

Основным спикером был один из организаторов мероприятия Василий Романов:

«Иногда политика все-таки двояка, президент призывает к одному, происходит на местах совсем другое. Холопы начинают уже творить что попало. Исполнители, которые сидят на местах во власти, начинают уже наглеть. Они начинают делать то, что им охота, они начинают свои интересы отстаивать и не всегда президент знает об этом, не всегда.

Как правило, президенту доносят совсем обратное: "Все хорошо, все вполне нормально, ничего плохого". Возвращаясь к нашим аксакалам. Глава города Горно-Алтайска Облогин Виктор Александрович, глава Кош-Агачского района Джаткамбаев Ауэльхан Жазитович. Уважаемые республиканцы, мы очень вам благодарны за то, что вы сегодня пришли. Цель нашего визита сюда - поддержать наших аксакалов, поддержать Виктора Алекандровича, здоровье которого сегодня так пошатнулось, но пошатнулось не по нашей с вами вине, а пошатнулось по вине системы. Эта система, она копает яму абсолютно каждому. Для кого-то это повышение налогов, для кого-то это политический заказ. Мы с вами это должны понимать. Поэтому, когда мы идем на выборы, я предлагаю вам, будьте внимательны, чтобы не прошел тот, кто не достоин. Джаткамбаев по правительству бегал, по всем кабинетам, требовал, просил – дайте жилья сиротам, в моем районе есть сироты. Джаткамбаев делал это. Народ не весь это знает, его действия, мы знаем, кто с властью сопряженно работает, знает действия Виктора Александровича Облогина в том числе. Он тоже многое делал, старался делать. Да, его подводили иногда, такие как Колесниченко Николай Семенович, который наконец-то попал в сети справедливого суда...»

В своем выступлении Романов также заклеймил местные отделения КПРФ и ЛДПР, обвинив их в нежелании поддержать данный митинг и в предательстве Облогина и Джаткамбаева.

В свою очередь, выступивший член КПРФ и бывший глава Чойского района Николай Коровинский отметил, что не все в компартии придерживаются подобного мнения: «Я знаю, большинство коммунистов разделяют вашу беду и беду нашу общую с Облогиным и с Джаткамбаевым. Я знаю, среди коммунистов много ваших сторонников, которые все отдадут, чтобы поддержать Облогина и Джаткамбаева. Уважаемые земляки, я пришел на этот митинг, чтобы вместе с вами высказать свое нет беззаконию, беспределу существующей власти Республики Алтай.... Уважаемые земляки, Виктор Облогин не брат, не сват мне, но я пришел сюда, чтобы выразить ему свою поддержку, признательность, как человеку труда, волевому руководителю, как мэру нашей столицы, какой мы можем сегодня гордиться. Да, я знал Виктора Облогина, работая в свое время главой Чойского района 1999-2003 годы. Трудное тогда было время. И если на заседаниях всех уровней многие главы районов просто сидели, молчали, то Виктор Облогин всегда отстаивал интересы города, не давал ловкачам приватизировать городское хозяйство. Сам мотался по кочегаркам, проверял, спрашивал, наказывал нерадивых, даже где-то был грубым, но это делу не мешало, только шло на пользу всем. Сегодня уже многим стало ясно, что уголовное дело, суд над Облогиным - это фарс, политический заказ руководителей Республики Алтай. Что всенародно избранный мэр Облогин стал неудобен власть предержащим и власть старается растоптать его и всю нашу с вами демократию. Боятся Облогина. Наши депутаты в свое время даже отменили прямые выборы глав поселений, районов и города. Еще раз скажу, боятся. Таких как Облогин будет много, и им не справиться тогда. Уважаемые земляки, сегодня как никогда проявляется единство органов власти, правосудия, правоохранительных органов, прокуратуры. Этот клубок очень крепкий, своих не сдают, а кого им надо убрать либо наказать, они все по указке сверху дожмут. Я испытал это, всю силу, на себе. Конечно, сегодня любой глава поселения, района может оказаться на месте Облогина и Джаткамбаева, мы это уже видели на примере Турочакского, Кош-Агачского районов... Сегодня как никогда нужно сплочение всех людей труда, всех политических сил в движение против творимого произвола. Защита Виктора Облогина, других глав районов, руководителей всех уровней, это защита нас самих от беспредела, от беззакония всех ветвей власти Республики Алтай в лице их руководителей и их приспешников. Это должен знать каждый житель Республики Алтай. Не так давно президент Российской Федерации в одном из своих выступлений сказал, что борьба с коррупцией не должна сводиться в борьбу с отдельными личностями. Это как раз про наш случай с вами. Сегодня желаю Виктору Облогину хорошего здоровья и быстрейшего выздоровления».

Выступила руководитель регионального отделения партии «Родина» Мария Демина: «Я как гражданин Российской Федерации не разделю верноподданнические настроения в отношении того или иного лидера, потому что единственным источником и носителем власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ, то есть мы с вами. Но к величайшему сожалению, политику определяет узкий круг лиц, которые являются правящей партией "Единая Россия"... Дело Облогина уголовное, я не знаю уголовного дела в отношении Джаткамбаева, не вникала и не могу сказать, что это такое. Но уголовное дело Облогина - это пятно позора на авторитете президента России Путина. Почему? Да потому что именно он дважды нам рекомендовал, жителям Республики Алтай, в качестве главы республики господина Бердникова, к которому мы не можем попасть на прием, которого мы не можем о чем-то попросить,потребовать. И только потому, что многие жители Республики Алтай, имея высокий уровень доверия к президенту, голосовали за Бердникова. Неслучайно предыдущие ораторы говорили о том, что вы думайте головой, а хорошо ли нам живется при этой политике? … Я уважаю вашу позицию активную, политическую по защите ваших руководителей... давайте в следующих выборах сделаем так, чтобы не хватали наших людей по ложным обвинениям. Любого из нас сегодня по оговору могут посадить на пять, на десять лет. В то время мы знаем такие уголовные дела, как уголовное дело Васильевой... Поэтому закон должен быть один для всех и он должен работать»

Слово передали «аксакалу Кош-Агачского района Абелю Кажабаеву:

-. С Джаткамбаевым мы с малых лет вместе работали, мы с ним ровесники. Я его знаю как порядочного, честного, принципиального человека, который, начиная рядовым учителем в школе начальных классов, достиг таких достижений. он перенес целое село, которое попало в грунтовых водах, на новое место. Это не каждому руководителю по силам, поэтому это человек, который трудился день и ночь не покладая рук. Он никого не разделял, ни по религиозным принадлежностям, ни по расам, ни по национальностям, для него были все одинаковые, для него были все братья и сестры. Он очень много сделал для Кош-Агачского района. Он поднял и социальную сферу, спорт, культуру, и хозяйство, и экономику. И это сегодня, видимо, кому-то помешало очень здорово. И вот это просто заказ. Вот то, что он страдает сейчас в СИЗО – пусть будет на совести того, кто заказал... И в Библии, и в Коране написано, таким людям нет места в раю. Поэтому поддерживаем мы сегодня Виктора Александровича и Ауэльхана Жазитовича. Поддерживаем, пожелаем крепкого здоровья, чтобы они также крепко держались. Виктор Александрович уже почти год держится, Ауэльхан Жазитович уже четвертый месяц держится. Пусть держатся также. Мы всем районом молимся за его здоровье, чтобы он держался.

***

Как стало известно "Листку", по окончании митинга в поддержку Виктора Облогина и Ауэльхана Джаткамбаева произошло столкновение с полицией.

"Уже когда люди расходились, шли через "зебру" в сторону памятника Чорос-Гуркину, одного из организаторов мероприятия, Василия Романова, окружили трое людей в штатском, схватили и стали запихивать в неприметную машину. Люди это увидели и кинулись отбивать парня. Возникла свалка, заплакал маленький ребенок, Мария Демина пыталась уладить ситуацию, обращаясь к полицейским (очевидно, это были они): "Успокойтесь, что вы делаете?! Так нельзя!" Несколько человек, заслонив собой Василия (очевидно, это были его знакомые, с ними он шел сам), усадили его в машину и увезли. Находящиеся рядом женщины скандировали: "Позор! Позор!", "Что вы нам тут Украину устраиваете!" Было очевидно, что ситуация вышла у полиции из-под контроля, ведь толпе удалось дважды отбить Василия. Полиция переместилась в «Газель» полиции, стоящую у памятника Чорос-Гуркину, и уехал. Полиция вообще делала все, чтобы помешать проведению митинга, и делала грубо, неуклюже... А люди оценили мероприятие как яркое и очень нужное", - рассказал наш источник.

В то же время стало известно, что до начала митинга у Романова также было столкновение с полицией, и ему вроде бы заявили, что "посадят за убийство". Напомним, что изначально заявка на митинг содержала просьбу предоставить для мероприятия площадь им. Ленина в Горно-Алтайске, но администрация города на это не пошла, не объяснив причин.

Поздно вечером того же дня на официальном сайте МВД по РА появилось вот такое сообщение: «...В г. Горно-Алтайске, в районе дома № 24 по ул. Социалистической с 12 до 13 часов действительно состоялся санкционированный митинг в поддержку Главы Кош-Агачского района и мэра Горно-Алтайска. Во время массового мероприятия нарушений порядка его проведения со стороны организаторов и участников не установлено. Нарушений общественного порядка не допущено.После окончания митинга, когда его участники покинули площадку проведения, сотрудники полиции попытались подойти к одному из жителей Горно-Алтайска, не являющемуся организатором публичного мероприятия, ранее неоднократно привлекавшемуся к уголовной ответственности и уклоняющемуся от общения с полицией, чтобы вручить ему повестку. Поводом для этого послужило поступившее в отдел полиции сообщение о совершении указанным гражданином противоправных действий, не связанных с организацией и проведением публичного мероприятия. На что мужчина стал возмущаться, а граждане, ранее принимавшие участие в митинге, решив, что его пытаются задержать за выступление на мероприятии, стали возмущаться и препятствовать действиям сотрудников полиции. В этот момент указанный гражданин сел в автомобиль и покинул место конфликта. После чего каких-либо действий по его задержанию и преследованию полицейскими не предпринималось.В действиях сотрудников полиции нарушений законности не установлено. Пресс-служба МВД по Республике Алтай».