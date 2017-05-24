«Листок» продолжает проводить опросы общественного мнения среди жителей региона. На прошлой неделе на автоответчиках и на сайте газеты был записан следующий вопрос: «Как сообщили СМИ, находящийся под домашним арестом мэр Горно-Алтайска Виктор Облогин, ранее объявивший голодовку с требованием перенести суд над ним в другой регион, 11 мая был госпитализирован из-за резкого ухудшения состояния здоровья. А как относитесь вы к требованию Облогина?»
В течение недели в опросе принял участие 201 респондент. В какой пропорции распределились их голоса, смотрите ниже.
56,7% отвечавших (114 человек) поддерживают требование Облогина. Они говорили:
- я на стороне Облогина и его поддерживаю, это человек с большой буквы;
- его требования законны, его посадили, потому что его место надо было занять человеку Бердникова;
- я считаю, что Облогин прав, это тянется уже целый год, если он виноват, надо осудить его, если не виноват, то сколько можно издеваться над человеком, в другом регионе все это рассмотрят без давления свыше;
- Облогин кроме добра этому городу ничего не сделал, так что весь народ его поддерживает;
- когда был Облогин, в городе было чисто, был порядок, и все о нем хорошего мнения и уважают его, он работал добросовестно, и его загубили, если он хочет, чтобы рассматривали дело в другом регионе, можно и поддержать его, от наших властей все что угодно можно ожидать;
- лучше Облогина хозяина для города не найти;
- дай бог ему здоровья выдержать все это;
- сочувствую Облогину, пусть выздоравливает;
- конечно, издеваются над человеком, поддерживаю его;
- поддерживаю Облогина во всем, уважаемый человек, много сделавший для города;
- требования его поддерживаю, не знаю, может, у них нет доказательной базы о его виновности;
- видите ли, наши правоохранительные органы делают так, как им выгодно;
- Облогина очень жалко, поддерживаю его;
- мне жаль Облогина, хороший хозяйственник, поддерживаю его;
- я за Облогина, город чистый был, и зимой снег убирали, не то, что сейчас, планерки проводил городские, все только в его пользу;
- человек уже в возрасте, сколько можно его мучить, сколько можно издеваться, он, наверное, прав, пусть на стороне решат, прав он или не прав;
- я его поддерживаю, знаю его около 20 лет и не думаю, что он такое способен;
- поддерживаю его, пусть его судят независимые судьи, если не верит нашим;
- я полностью его поддерживаю, наши судьи реально не подойдут к этому делу;
- поддерживаю Облогина, в городе черт знает что после его ухода творится;
- лучше города как при нем не было никогда, и нынешняя власть довела человека до такого состояния;
- каждый должен иметь право выбора;
- я полностью его поддерживаю, он сделал столько для города, сколько не сделала нынешняя власть, сегодня ключевая фраза к сканворду как нельзя кстати: «удел сильных – уделывать слабых»;
- он попал под пресс общий, но чтобы вину доказать, он прав, надо не наш суд, здесь все взаимосвязаны;
- я на стороне Облогина, он был на своем месте, надо бороться с беспределом во главе с Бердниковым.
15,4% отвечавших (31 человек) против переноса суда над мэром из столицы республики. По их словам:
- Облогин симулянт, воров надо судить;
- я против Облогина, потому что он столько натворил, вот пусть и отвечает, как положено;
- я не поддерживаю обращение Облогина в другой регион;
- судить нужно здесь, как они обдирали предпринимателей, часть денег приносили «в клюве», я его знаю очень давно, еще работавшего мастером в автоколонне 1931, мерзавец еще тот, он всегда был тупым и хамоватым;
- после того, что я узнала в последнее время о делах Облогина, я его не поддерживаю больше;
- мне кажется, это бесполезная голодовка, я по своему опыту ни разу не встречал случая, чтобы суд перенесли в другой регион;
- что заслужил Облогин, то и заслужил, я только за, чтобы его осудили;
- вор должен сидеть в тюрьме, хватит ныть Облогину, голодовка его не спасет, получит срок за все свои злодеяния, сколько наворовал денег;
- где воруют, там и судят, по всей строгости, в своем регионе;
- об Облогине – он никогда о людях-то не думал, а вот теперь вот посидит и подумает, воровать или не воровать;
- я так думаю, что нужно доверять нашему суду, я думаю, что правосудие везде одинаково;
- симулирует, хочет, чтобы его госпитализировали, видимо, хочет избежать судимости.
27,9% отвечавших (56 человек) затруднились с ответом, не ответили точно на поставленный вопрос либо воздержались от ответа. По их словам:
- затрудняюсь;
- суд разберется;
- мне все равно, где будут судить мэра;
- этого человека знаю 40 лет, человек деловой, но с его затеей с переносом в другой регион ничего не получится, оклемается, все равно будут судить;
- я затрудняюсь, в свое время жировали люди, жили-не тужили, теперь пусть получает;
- мне лично все равно, понабрался он хорошо, из себя делать мученика – это тоже не по правилам;
- нам все равно, он хорошо пожил в свое время, а мы копейки считали, и теперь пусть будет, как решит государство;
- Облогин, конечно, поступает по мере понимания этого вопроса, но только при этой власти никакие его действия ни к чему не приведут, надо власть менять;
- насчет Облогина ничего не знаю, ему надо было придерживаться всенародных выборов, а не вилять задницей;
- конечно, жалко человека, что тянуть? – или сразу сажать, чтобы знал, как воровать, или не мучить его;
- мне начихать на эти требования, мне все равно.
Результаты опроса обрабатывал Димитрий Шемяка