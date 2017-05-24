Социометр: «В другом регионе дело Облогина рассмотрят без давления свыше…»

«Листок» продолжает проводить опросы общественного мнения среди жителей региона. На прошлой неделе на автоответчиках и на сайте газеты был записан следующий вопрос: «Как сообщили СМИ, находящийся под домашним арестом мэр Горно-Алтайска Виктор Облогин, ранее объявивший голодовку с требованием перенести суд над ним в другой регион, 11 мая был госпитализирован из-за резкого ухудшения состояния здоровья. А как относитесь вы к требованию Облогина?»

В течение недели в опросе принял участие 201 респондент. В какой пропорции распределились их голоса, смотрите ниже.

56,7% отвечавших (114 человек) поддерживают требование Облогина. Они говорили:

- я на стороне Облогина и его поддерживаю, это человек с большой буквы;

- его требования законны, его посадили, потому что его место надо было занять человеку Бердникова;

- я считаю, что Облогин прав, это тянется уже целый год, если он виноват, надо осудить его, если не виноват, то сколько можно издеваться над человеком, в другом регионе все это рассмотрят без давления свыше;

- Облогин кроме добра этому городу ничего не сделал, так что весь народ его поддерживает;

- когда был Облогин, в городе было чисто, был порядок, и все о нем хорошего мнения и уважают его, он работал добросовестно, и его загубили, если он хочет, чтобы рассматривали дело в другом регионе, можно и поддержать его, от наших властей все что угодно можно ожидать;

- лучше Облогина хозяина для города не найти;

- дай бог ему здоровья выдержать все это;

- сочувствую Облогину, пусть выздоравливает;

- конечно, издеваются над человеком, поддерживаю его;

- поддерживаю Облогина во всем, уважаемый человек, много сделавший для города;

- требования его поддерживаю, не знаю, может, у них нет доказательной базы о его виновности;

- видите ли, наши правоохранительные органы делают так, как им выгодно;

- Облогина очень жалко, поддерживаю его;

- мне жаль Облогина, хороший хозяйственник, поддерживаю его;

- я за Облогина, город чистый был, и зимой снег убирали, не то, что сейчас, планерки проводил городские, все только в его пользу;

- человек уже в возрасте, сколько можно его мучить, сколько можно издеваться, он, наверное, прав, пусть на стороне решат, прав он или не прав;

- я его поддерживаю, знаю его около 20 лет и не думаю, что он такое способен;

- поддерживаю его, пусть его судят независимые судьи, если не верит нашим;

- я полностью его поддерживаю, наши судьи реально не подойдут к этому делу;

- поддерживаю Облогина, в городе черт знает что после его ухода творится;

- лучше города как при нем не было никогда, и нынешняя власть довела человека до такого состояния;

- каждый должен иметь право выбора;

- я полностью его поддерживаю, он сделал столько для города, сколько не сделала нынешняя власть, сегодня ключевая фраза к сканворду как нельзя кстати: «удел сильных – уделывать слабых»;

- он попал под пресс общий, но чтобы вину доказать, он прав, надо не наш суд, здесь все взаимосвязаны;

- я на стороне Облогина, он был на своем месте, надо бороться с беспределом во главе с Бердниковым.

15,4% отвечавших (31 человек) против переноса суда над мэром из столицы республики. По их словам:

- Облогин симулянт, воров надо судить;

- я против Облогина, потому что он столько натворил, вот пусть и отвечает, как положено;

- я не поддерживаю обращение Облогина в другой регион;

- судить нужно здесь, как они обдирали предпринимателей, часть денег приносили «в клюве», я его знаю очень давно, еще работавшего мастером в автоколонне 1931, мерзавец еще тот, он всегда был тупым и хамоватым;

- после того, что я узнала в последнее время о делах Облогина, я его не поддерживаю больше;

- мне кажется, это бесполезная голодовка, я по своему опыту ни разу не встречал случая, чтобы суд перенесли в другой регион;

- что заслужил Облогин, то и заслужил, я только за, чтобы его осудили;

- вор должен сидеть в тюрьме, хватит ныть Облогину, голодовка его не спасет, получит срок за все свои злодеяния, сколько наворовал денег;

- где воруют, там и судят, по всей строгости, в своем регионе;

- об Облогине – он никогда о людях-то не думал, а вот теперь вот посидит и подумает, воровать или не воровать;

- я так думаю, что нужно доверять нашему суду, я думаю, что правосудие везде одинаково;

- симулирует, хочет, чтобы его госпитализировали, видимо, хочет избежать судимости.

27,9% отвечавших (56 человек) затруднились с ответом, не ответили точно на поставленный вопрос либо воздержались от ответа. По их словам:

- затрудняюсь;

- суд разберется;

- мне все равно, где будут судить мэра;

- этого человека знаю 40 лет, человек деловой, но с его затеей с переносом в другой регион ничего не получится, оклемается, все равно будут судить;

- я затрудняюсь, в свое время жировали люди, жили-не тужили, теперь пусть получает;

- мне лично все равно, понабрался он хорошо, из себя делать мученика – это тоже не по правилам;

- нам все равно, он хорошо пожил в свое время, а мы копейки считали, и теперь пусть будет, как решит государство;

- Облогин, конечно, поступает по мере понимания этого вопроса, но только при этой власти никакие его действия ни к чему не приведут, надо власть менять;

- насчет Облогина ничего не знаю, ему надо было придерживаться всенародных выборов, а не вилять задницей;

- конечно, жалко человека, что тянуть? – или сразу сажать, чтобы знал, как воровать, или не мучить его;

- мне начихать на эти требования, мне все равно.

Результаты опроса обрабатывал Димитрий Шемяка