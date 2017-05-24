«Лес рубить надо. Вопрос – как?» Члены «Сакрального Алтая» прошли обучение у опытного эколога

«Листок» подробно освещает мероприятия Региональной общественной экологической организации «Сакральный Алтай», и когда речь заходит о комиссиях или проверках со стороны общественников, например, в лесной отрасли, то нередко возникают вопросы — как и что сможет проверить человек, который в лесном хозяйстве не работает? Он ведь, что называется, не в теме. Руководитель «Сакрального Алтая» Зинаида Тырысова на эти вопросы всегда отвечает, что главное — учиться. И вот на прошлой неделе в Горно-Алтайск приехал эколог-эксперт, член Общероссийского народного фронта (ОНФ) по Алтайскому краю Алексей Грибков и провел обучающий семинар для общественников.

«Наша цель — подготовить группу, которая будет изучать – а не контролировать – состояние лесоделян, – подчеркнула Зинаида Танышевна, – Алексей Владимирович нас познакомит с правилами заготовки древесины, с разными документами по этой теме. Передовая группа у нас каракокшинская, на вас вся надежда, на вас будут равняться. Возможно, будут запросы из других районов на подобные обследования. Алексей Владимирович занимается лесоохранными вопросами, в том числе Чойского и Турочакского районов, более 10 лет. Он автор нескольких книг, написанных в том числе и в соавторстве с другими специалистами. Он наш консультант, как эксперт провел несколько экологических обследований вместе с нашей организацией».

Была древесина деловая — стала дровяная?

- А если берут в аренду на 49 лет, года за четыре там все вырубают и отказываются от аренды или закрываются?

По закону так нельзя, и если кто-то так делает, это должно пресекаться. И он не может в четыре года вырубить тот объем, который запланирован у него на 49 лет – для этого есть лесное законодательство, сроки повторяемости рубок, лесоустройство и расчетная лесосека, где и сколько можно заготовить. В год можно заготовить только определенное количество и только в этих участках. Количество заготовляемого зависит от того, сколько леса у человека в аренде.

- Как определить, дровяную валят или деловую древесину? А то вроде отводят 200 кубов деловой древесины, а 600-700 кубов — дровяной.... В этом проблема.

- Проблему нужно разделить на две части. Первая — это там, где оформлены все документы, легальные арендаторы, АУ РА и так далее, так можно заготавливать древесину, соблюдая правила — заготовки, ухода за лесами, санитарной и пожарной безопасности. Если есть нарушения — фиксировать их и требовать устранения, наказания арендатора. Второе – а везде ли древесину можно заготавливать? И можно ли назначать санитарные рубки в здоровом лесу? Вот на это нужно смотреть. Разбираться, сколько дровяной, а сколько деловой – зачем? Если в принципе это отведено и можно эту древесину заготавливать — с моей точки зрения, задача общественного контроля — следить, чтоб это делалось аккуратно, цивилизованно и в рамках закона. Если же лес не больной, а рубка санитарная — сразу пресекать и не давать, дрова или деловая – неважно, нужно добиваться, чтоб вообще не рубили.

- Так у нас так и происходит... Допустим, отводят по квоте положенные тысячу кубов в год, из них 400 кубов деловой древесины, а часть — которая тоже деловая – ее отводят как дровяную древесину... Благодаря этой дровяной древесине они выпиливают все масштабы, потом еще приходят и доотводят. Вот что главное... - говорили каракокшинцы.

- Никак вы это не определите, не отследите и не подсчитаете. У вас для этого ничего нет — материалов лесоустройства, лесотаксационных описаний...

- Есть же определенные параметры, какая древесина — деловая, какая — деловая...

- Критерии есть. Но вы их не определите, и они вам не нужны, - пытался донести свою мысль Алексей Грибков. - Вот отведен выдел в сплошную рубку. Там есть деревья, отвечающие определенным требованиям — сбег ствола, высота, диаметр и так далее — которые годятся на изготовление бруса, пиловочника, вот это называется деловой древесиной. То, что кривое, косое, никуда его не приспособишь, ни на какую пилораму — называется дровяной. Это может быть где угодно и в любом лесу. И если там в принципе нельзя назначать рубку — какая разница, сколько дров вы сохраните или сколько бруса... Если больше деловой древесины — значит, арендатор что-то там заработает. Но вы — не финансовые аудиторы. Вы следите за тем, чтобы соблюдалось законодательство и лес не страдал. А что бы что-то посчитать, нужно иметь таксационное описание либо проводить сплошной перечет, потом по сложной процедуре... Лесники есть вообще у нас тут? Кто-нибудь знает, что такое таблицы перечета? Это толстая книжка, по которой потом сидишь и несколько дней сверяешь, высчитываешь... На глаз смотреть — вот столько кубов, вот столько в машину нагрузил – это в два раза может отличаться. В общем, просто так напилить где захотел — первая проверка все выявит. Но такие случаи бывают, и уголовные дела тоже возбуждаются.

Инкубатор под корой

- А к чему относится подсочка так называемая? - задали вопрос экологу.

- Это такой древний вид использования лесных ресурсов, который сейчас никому не нужен, поскольку никто канифоль в таких количествах не потребляет, скипидар тоже, все это заменено синтетическими веществами. В Лесном кодексе есть такой вид использования – заготовка живицы, но есть он на бумаге, а по факту никто, конечно, в этих целях лес не арендует, поэтому сейчас подсочкой не занимается никто. Кедровая, пихтовая смола для туристов — это другая история, это не те объемы... Масштабной подсочки сейчас нет. Подсочка была разная, химподсочка — это когда наносились вещества на насечку на дереве, которые мешали загустеванию смолы. После нее через несколько лет, как правило, насаждения погибают. Обычная подсочка — полтайги таких деревьев, и они прекрасно себя чувствуют. На санитарные рубки когда отводят, бывает, говорят — ах, там еще и химподсочка была, так дерево погибло! Теперь это будет трудно, потому что нужно вывешивать акты лесопатологического обследования, как мы с вами уже говорили, раньше это делали на ура, приди потом и проверь, по пенькам-то...

По словам Грибкова, подсочкой заниматься можно, все делается по обычной процедуре через аукцион, но выгода от такого мероприятия, как он считает, не покроет и сотой доли затрат арендатора (охрана лесов от пожаров, незаконных рубок, вредителей, болезней и т.д.). Потому сейчас ею и занимаются нелегально.

«Пятнадцать видов использования лесов перечислены в Лесном кодексе, начиная от заготовки лесов и заканчивая заготовкой пищевых лесных ресурсов, тот же самый орех. Такая аренда в Республике Алтай тоже есть, но по моим данным, здесь такую аренду берут не для заготовки ореха, а для того, чтобы торговать квотой. Просто бумажкой на вывоз ореха за границу», - добавил он.

Каракокшинцы рассказали, что сейчас взять лес под такой вид использования как рекреационная деятельность, невозможно: «Не проводят такие аукционы, мы несколько раз обращались. Говорят, денег нет». Прозвучало также такое суждение – проверять уже отработанные деляны нет смысла, нужно контролировать, что собираются вырубать, опираясь на данные с сайта минприроды РА, где должны вывешиваться акты лесопатологического обследования. Алексей Грибков подчеркнул — это касается только санитарных рубок, а еще ведь много рубок ухода, но и по ним тоже скоро будут выставляться официальные данные. Что же насчет уже отработанных делан, их имеет смысл осматривать хотя бы потому, что то, что остается после них – это угроза лесам.

После небольшого перерыва снова приступили к изучению наглядных пособий: фотографий, причем сделанных в окрестностях горы Чаптыган в Чойском районе. Там велась заготовка древесины, Алексей Грибков выезжал туда в прошлом году (с ним были некоторые члены «Сакрального Алтая»): «Не смотрели саму рубку, потому что она на тот момент велась далеко в стороне, но дорога одна, мимо горы. Там погрузочная площадка, и вот что можно на ней показать...» Присутствующие рассмотрели несколько фотографий, где отчетливо видно штабеля неокоренных стволов, кучи веток-ошметков и прочие следы присутствия лесорубов. «Рубка тут уже закончена. Как лежали эти штабеля, так и лежат, и будут лежать, пока в труху не распадутся. То есть, несколько десятков ближайших лет. Этого быть не должно. Отдельное требование — в летний период времени — по-моему, с 31 мая по 30 сентября — нахождение неокоренной хвойной древесины (а мы тут видим березу и пихту) на лесосеках дольше одного месяца не допускается. То есть, идет рубка – складируют – вывозят. Почему это – нарушение? Потому что под корой хвойных деревьев – инкубатор.... Если хвойные не вывезены, либо надо их окорить, либо обработать инсектицидами. Об этом (неокоренной древесине) можно прочитать в правилах заготовки древесины и в правилах санитарной безопасности леса».

Относительно деляны у Чаптыгана, фотографии которой демонстрировали, глава «Сакрального Алтая» Зинаида Тырысова, которая также была на этом месте с Грибковым, отметила: «Здесь территория Майминского лесничества, работал предприниматель Русских. Ему выдано предписание по уборке невывезенной древесины. Повреждения напочвенного покрова, захламление бытовыми и производственными отходами не смогли выявить из-за снега. В октябре мы подали документы о нарушениях в минприроды РА, в октябре же он только начала что-то вывозить и минприроды его никак не оштрафовало». Каракокшинцы предположили, что это потому, что данный предприниматель является еще и депутатом Чойского района, к тому же, вроде бы состоит в дружеских отношениях с главой этого района. Зинаида Танышевна напомнила, что этим летом организацией планируется повторный визит на эту деляну и если нарушения не устранены, последует заявление в Генпрокуратуру РФ.

Как пострадала Каская

Грибков продолжал, глядя на слайды: «Вот этих веток, сучьев, так называемых отвалов — быть не должно. Лесосека, как и погрузочная площадка, должны быть очищены полностью. Мы знаем, что это вообще-то, что называется, норма жизни, но это и нарушение правил пожарной безопасности. Сдвинутые к краю (или стене) леса порубочные остатки – тоже нарушение. Это также нарушение правил заготовки древесины, пожарной и санитарной безопасности». В данном случае, в районе Чаптыгана все эти порубочные остатки лежат в водоохранной зоне, ее ширина зависит от длины водотока, для небольших ручьев это 50 метров. Если длина водотока от 10 км до 50 км – водоохранная зона 100 метров, свыше 50 км — 200 метров. Эти нормативы закреплены законодательно».

Говоря о конкретной деляне у Чаптыгана, Грибков отметил, что помимо того, здесь ручей и его водоохранная зона, это еще и прибрежная защитная полоса, ширина которой совпадает с шириной водоохранной зоны, а там еще и Водным кодексом запрещено складирование любых отходов. «Тут еще и техника по ручью ездила, что тоже бывает повсеместно, бывает, и трелюют по ручьям, это отдельно запрещено. Следы этого также нужно фиксировать», - отметил эколог.

На снимках деревьев с деляны присутствовала лобария легочная, краснокнижное растение: «Этот вид лишайника распространен в Турочакском, Чойском районах практически повсеместно, но никто не отменял Красную книгу Российской Федерации – уничтожение этого растения и нарушение среды его обитания запрещены законом. Хотя это также делается везде. Многие спрашивают — от чего она помогает? Ни от чего, краснокнижное растение – значит редкое или находящееся под угрозой исчезновения. Ну, там тоже есть лекарственные вещества... У нас лобарии много, ну а на остальной территории это очень редкий вид. Еще один вид, занесенный в Красную книгу Республики Алтай – копытень европейский...»

На фотоматериалах далее рассмотрели 49-й квартал урочища Каракокша, Саракокшинское участковое лесничество Чойского лесничества. Там общественники также побывали в прошлом году. Там также зафиксирована сплошная санитарная рубка (судя по столбикам), брошенная неокоренная древесина. Затем рассмотрели фото возле перевала Каская, в том числе те, где далеко вперед (вероятно, на несколько километров) видно остатки вырубленного леса.

По словам Евгении Сафроновой, когда они возили туда туристов из числа столичных представителей СМИ, эти журналисты были поражены увиденным на перевале и обратились в Генпрокуратуру РФ: «Оттуда спустили обращение на прокуратуру республики, оттуда — в прокуратуру Чойского района и на этом история закончилась. Не так давно ребята мне звонили, спрашивали, сделано ли что-то по их обращению – нет, конечно. Хотя прошло уже два года». Зинаида Тырысова попросила дать контакты этих журналистов, чтобы в дальнейшем были основания говорить, что на протяжении нескольких лет правоохранительными органами ничего не предпринимается по данной теме.

Среди увиденных и зафиксированных нарушений также использование ручья для трелевки, завышенные пни (высота пня должна быть не более одной трети диаметра), и главное, как подчеркнул Алексей Владимирович, — никаких признаков того, что насаждения были погибшими или поврежденными. Зато видно, что большая часть выбранных деревьев — кедр, а это говорит о том, что рубка, скорее всего, была необоснованная: «Другие, менее ценные породы — пихта там присутствует, лиственные – аккуратно оставлены. Они не нужны. Внутри лесосеки обычно не бывает так, чтоб только кедры были повреждены, а остальное нетронуто. Это говорит о том, что явных угроз для насаждения не было».

А так ли мешает лесу ветровал?

Отвечая на вопрос участников семинара, Грибков подчеркнул, что в орехово-промысловых зонах допускаются только два вида рубок — рубка ухода за плодоношением кедра и санитарная рубка. «Вот 49 квартал у нас подошел как раз под сплошные санитарные рубки. Мы спрашивали, на каком основании это сделано, в ответ – «подошел», - говорили каракокшинцы. «Такого критерия, «подошел», в правилах санитарной безопасности в лесах нет. Изучайте их, и тогда вам сказать такое будет трудно», - ответил Грибков. Есть параметры, по которым может проводить рубка ухода за плодоношением кедра, – во-первых, он может проводиться в определенном возрастном промежутке, во-вторых, в первую очередь вырубаются сопутствующие второстепенные породы, кедр сохраняется по максимуму; затем из кедра вырубаются только те деревья, которые мешают развитию перспективных, погибшие, усохшие и усыхающие. На практике же, по словам эколога, делается все наоборот... «Самое главное — конечный результат, и тут ни про какие осветления для молодых деревьев речи не идет, конкретный результат рубки ухода за плодоношением кедра – это повышение продуктивности кедрового ореха. Поэтому самые лучшие, крупные деревья, которые больше всего плодоносят – они оставляются на перспективу, потому и возраст определенный для этой рубки установлен», - сказал Грибков.

Фото, показанные им, были сделаны в августе 2016 года. и члены «Сакрального Алтая» приняли решение наведаться на перевал Каская еще и в этом, 2017 году, поскольку некоторые из местных жителей уверяют, что в данный момент ущерб, нанесенный лесорубами, больше. «Актов лесопатологического обследования на этот год по данному участку нет, но они говорят — дорабатываем то, что за прошлый год не успели...», - рассказали они. «То, что в проекте освоения лесов внесено на конкретный год — то и должно быть отработано в конкретном году, переноситься просто так это не может. Но действительно, у них в проекте освоения лесов могли быть расписаны объемы леса. Но если столбики появились — надо смотреть. Санитарные рубки возможны только в погибших или поврежденных насаждениях, - сказал Алексей Грибков. - Что же до ветровальной древесины – тут вообще не должна назначаться санитарная рубка, это отдельный вид лесохозяйственных мероприятий, очистка от захламленности. У нас инерция мышления, стереотип — я уже об этом говорил: срубил — посади. Но посадить лес нельзя. И то же самое с ветровальной, сухостойной, буреломной древесиной — мол, это мешает лесу, это надо убирать... Пока мы не поймем, что природа сама справляется, и лучше нас знает, что нужно, а что нет — будет что попало. «Она же сухая!» – а органика откуда возьмется? Гнилая палка или бревно, валяющееся в лесу – это вообще целый мир, там куча видов лишайников, в том числе редких, грибов, мхов...»

- Получается двоякая ситуация — на погрузочных площадках, значит, хвойные оставлять нельзя, а здесь мы говорим, что гнилые бревна — это хорошо? А если ветер задует и куча деревьев упадет — лучше выдернуть, чем оставлять? - возник вопрос в зале.

- Дело в том, что в природе такой концентрации быть никогда не может. Что до ветровала — так учат в техникуме... но таких ветровалов, когда километры тайги вываливаются — такого не бывает. Пойдите и внимательно посмотрите, как правило, это либо те самые рубки ухода... в Алтайском крае я такого добра насмотрелся, у нас приспособились, они чуть похитрее, чем у вас. Наши такой штукой не занимаются. Но у нас и кедра такого нет. В крае все идет выборочными рубками, и их за это хвалят... но зайдите на лесосеку — там, во-первых, выхвачено лучшее, та самая отрицательная селекция, когда лучший генофонд изымается, а плодоносить остается больное и угнетенное. После этой выборочной рубки, как правило, эти ветровалы и случаются, потому что ослабленные деревья, да еще и разреженные. Я видел ветровальники в Турочакском лесничестве на Пыже, – ровно по лесосекам, где велись рубки ухода за плодоношением кедра. Ну, наверное, где-то может быть такое природное явление — ну, тунгусский метеорит упал, но не каждый день он падает. Есть еще такая лесниковская байка – лес живой организм, деревья — как люди, рождаются, растут, старятся, умирают. Если вовремя не проводить рубок, лес просто весь умрет. Я говорю — точно-точно, так и есть, потому что бог создал сначала Рослесхоз, потом — их бухгалтерию, и только потом — леса, иначе кто же тогда там проводил все это время рубки? Умер бы весь лес, да и все... Мертвая древесина в лесу нужна тоже. Завалов ее быть не должно, но в естественных лесах такой ее концентрации, как на погрузочных площадках, и нет.

«Настоящих буйных» много не должно быть

Прозвучало мнение, что нужно привлекать как-то людей к общественной работе, а малыми силами мало что можно сделать. Есть ли наработки по этой теме у эколога из Алтайского края? Алексей Грибков не согласился: «И пять человек – это страшная сила, если это люди реально неравнодушные и готовые идти до конца. Я на своем опыте это знаю – получается, только руки нельзя опускать. В Алтайском крае у нас уже есть такая сеть общественных инспекторов, которые звонят. присылают материалы — вот так это случилось, там — то...» – «Но когда приглашаешь в общественную организацию, многие боятся – кто боится не устроиться на работу потом, кто — с нее вылететь, у нас же тут маленькое общество. Есть, конечно, приезжие, например, в том же Аскате — они не боятся конфликта с властями и какого-то мнения. В этом большой плюс. Есть и приезжие люди, которые туризмом здесь занимаются, и готовы помогать, только говори им, что делать...» - «Здорово, и надо их привлекать. Настоящих буйных мало, как пел Владимир Семенович, их много не бывает по определению. Процентов 95-98 инертны, боятся, затюканы и не вылезут, но и двух процентов иногда так хватает, что лучше. Может, чтоб поменьше было, - поделился мнением Алексей Грибков. - Разное бывает, тяжело бывает, у меня левая нога прострелена в коленке, но и результат есть. Уже не зря прожил, небо прокоптил». В связи с этим он чуть подробнее рассказал о ситуации в Алтайском крае: «Если еще несколько лет назад человек, который всем владел, и Бобровским лесокомбинатом, и Каменским ЛДК, и Рубцовским ЛДК, и еще по совместительству был начальником управления лесами, это Михаил Васильевич Ключников, то сейчас он от должности отрешен. Не посадили, но освободили от ответственности по нереабилитирующим обстоятельствам. Это тоже серьезная штука, государственные должности занимать он больше не может. И это тоже результат. Его начальник, заместитель губернатора, тоже отправлен в отставку. Я не хочу сказать, что прямо горы свернули, но то, что ситуацию можно менять – точно. Но и в одночасье она не перевернется. Еще несколько лет назад в Алтайском крае нельзя было представить, что в тех же лесохозяйственных регламентах, о которых мы сегодня говорили, будут конкретные нормативы по сохранению биологического разнообразия. Там прямо прописано, сколько кубометров валежа на одном гектаре должно оставаться, чтобы сохранять всяких червяков, лишайники, грибы и так далее, сколько сухостойных деревьев нужно оставлять, чтобы там были дупла, где будут гнездиться птички, пчелы, осы... Кто об этом мог подумать, когда был кубометр во главе угла? Какие птички, какие червячки? И уже 25 мая в Горно-Алтайске с министром природных ресурсов Республики Алтай Алисовым мы будем обсуждать аналогичные нормативы по сохранению биологического разнообразия для включения их в лесохозяйственные регламенты Республики Алтай. А 30 мая в Москве мы будем в целом обсуждать необходимые меры по сохранению лесов и лесной природы. Важно понимать, что лес — это не только древесина. Хозяйство лесное, направленное на выращивание древесины и ее изъятие, пусть и разумное, грамотное – это одно дело, а еще нужно сохранять всю природу».

АУ РА – «непонятный кентавр»

Грибков еще раз повторил свое отношение к АУ РА (автономные учреждения Республики Алтай) — в ответ на вопрос: «Вот АУРА в Каракокше берет большие массивы, а платят-то как?» «С «аурами» в Республике Алтай очень спорная ситуация. Как я говорил, с моей точки зрения, эта ситуация прямо противоречит действующему Лесному кодексу, который запрещает использование лесов органам государственной власти и органам местного самоуправления, а АУ РА учреждены министерством природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай. В Алтайском крае сейчас такие организации начали создаваться – при том, что подавляющая часть лесов уже арендована коммерческими предприятиями, еще и создают такие хозяйствующие структуры... У нас они называются КАУ (краевые автономные учреждения), но суть та же, – говорил Грибков. – Я подозреваю, что под это поправят немного законодательство и практику узаконят и разовьют. Это было бы даже хорошо, если бы стояла другая цель, потому что старые советские лесхозы — это и были государственные учреждения, которые леса использовали, воспроизводили и охраняли одновременно. Задумка была хорошая, но ее воплощение — с точностью до наоборот. И получается, что подведомственное государственному органу учреждение платит аренду этому государственному органу. Платят в бюджет, конечно, но и им деньги из бюджета поступают. У меня есть договор аренды АУ РА «Иогачлес», мы с ними очень плотно разбирались, возбуждалось уголовное дело, и решение суда было, поэтому у меня был и договор аренды, и проект освоения лесов.... Ну, очень спорная ситуация».

Но если АУ РА от этого отстранять, то кто тогда будет «второй стороной»? Второго участника, выходит, нет? Тоже верно, согласился Грибков, и повторил, что задумка восстановить лесхозы была хорошей, но «получился некий непонятный кентавр, который приходит с договором аренды в целях заготовки древесины в орехово-промысловую зону. Вот вас поставь в такие условия... плати арендную плату — с чего? Тут же рубки перестойных насаждений в целях заготовки древесины запрещены, но можно рубки ухода проводить — как ты будешь рубить? Чтобы что-то заработать и что-то отдать? То есть, они еще и поставлены в такие условия, когда законодательство перевернуто с ног на голову...»

Алексей Грибков еще раз кратко повторил порядок действий общественников в лесах и продемонстрировал «Справочник общественного экологического инспектора», «Пособие защитнику леса» (выпущенное под эгидой ОНФ), упомянул также и ранее названные ссылки на интернет-сайты и прочее. Участники «Сакрального Алтая» ждут, когда сойдет снег в горах и планируют обследование нескольких участков в районе перевала Каская. По фактам грубейших нарушений будут приняты соответствующие меры. В середине лета общественники планируют очередной семинар по природоохранной теме.

Инна Жулаева