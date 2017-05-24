Минэкономики и туризма РА отказывается от участия в туристических выставках в пользу региональных мероприятий

На прошлой неделе в республиканском парламенте прошли заседания депутатских комитетов. Народные избранники одобрили исполнение республиканского бюджета в 2016 году, обсудили тонкости оказания медпомощи за пределам нашего региона, признаки теневой экономики в Чемальском районе, а также отказ минэкономики участвовать в турвыставках.

Первый вопрос повестки — исполнение бюджета Республики Алтай за 2016 год, представляла зампредседателя Правительства Республики Алтай, министр финансов Республики Алтай Ольга Завьялова. Она подчеркнула, что основные параметры республиканского бюджета Республики Алтай за 2016 год исполнены следующим образом: по доходам в сумме 15, 069 млрд рублей, или 99% от плановых назначений, при этом по налоговым и неналоговым доходам отмечен прирост 321 млн рублей; по расходам - в сумме 15, 159 млрд рублей, или 93% от плановых назначений, что обусловлено поздними сроками поступлений (конец декабря) субсидий из федерального бюджета на софинансирование расходов республиканского бюджета Республики Алтай.

По отношению к 2015 году отмечен рост поступлений налоговых доходов на 14,2 процента или в сумме на 361, 9 млн рублей.

Налог на доходы физических лиц вырос всего на 15 миллионов рублей (1,3 процента к плановым показателям), на акцизы — рост на 55,2 процента или 248 миллионов рублей. Бюджет исполнялся в рамках 13 государственных программ Республики Алтай, на долю которых приходится 95,7 %, включая меры, направленные на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы работникам бюджетной сферы и выплат социального характера, таких как, пособия гражданам, имеющих детей, пособия по опеке и попечительству, ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным гражданам и инвалидам и др., на обеспечение жильем детей-сирот, граждан, проживающих в сельской местности и переселение граждан из аварийного жилищного фонда, поддержку сельхозтоваропроизводителей, субъектов среднего и малого бизнеса, дальнейшее развитие инвестиционной составляющей.

В частности, Ольга Завьялова остановилась на исполнении государственных программы обеспечение социальной защищенности и занятости населения, которая исполнена на 97,7 процента: «Осуществлена социальная поддержка всех категорий граждан (128 тысяч человек, в результате перерегистрации 2016 года количество получателей сократилось на 3 тысячи человек). Обеспечено жильем 16 ветеранов Великой Отечественной войны, 15 инвалидов, на сумму 29 млн рублей. Четырем тысячам человек предоставлены меры соцподдержки по категории «ветеран труда Республики Алтай», почетные доноры получили льготы на 9 млн рублей. Также 17 млн рублей направлено на получение материнского капитала для 340 человек за счет средств республиканского бюджета. Получили гарантированную поддержку родители, принявшие детей под опеку – 2531 человек на сумму 226 млн рублей. На 180 млн рублей оплачены льготы отдельным категориям граждан по ЖКХ (28 тысяч человек, численность огромная). В сфере занятости осуществлено финансирование за счет субвенций из федерального бюджета на сумму 130 млн рублей.

По программе развития здравоохранения при плате освоения 2, 056 млрд рублей исполнено 99,7%, большая часть из которых – платежи на неработающее население (численность 145 853 человека, то есть, практически 70 процентов от всего населения республики). В целом, финансирование программы, в частности, позволило укрепить материально-техническую базу учреждений здравоохранения, в частности, обновить автопарк спецавтомобилей в районах республики (Чемал, Чоя, Шебалино, Усть-Кан, Усть-Кокса — автомобили скорой помощи и 7 автомобилей «УАЗ» - Кош-Агач, Чоя. Улаган, Турочак, Чемал, ресбольница)».

Что касается внешней проверки исполнения закона о бюджете на 2016 год нарушений. Обнаруженных КСП РА, то здесь министр озвучила «660 тысяч рублей против 56 миллионов в прошлом году. Нарушения же, указанные в части кредиторской и дебиторской задолженности, нарушению правил ведения бухгалтерского учета, реалистичность показателей по доходам — это все чрезвычайно важно и эти моменты (на 10 миллионов рублей) мы будем отрабатывать в текущем году, частично они уже отработаны».

Ольга Завьялова попросила депутатов поддержать отчет об исполнении бюджета 2016 года.

Глава КСП РА Артем Сумачаков, в свою очередь, отметил, что в доходной части бюджета наблюдается положительная динамика по сравнению с 2015 годом, расходы же по сравнению с тем же периодом сократились: «Дефицит же бюджета был существенно скорректирован — закладывался 1 миллиард с лишним, а исполнение — сравнивать нечего. Это говорит о том, что серьезно работали в министерстве с этим вопросом». Он также рекомендовал депутатам принять данный законопроект.

Депутаты хотят свой фонд

Николай Малчинов задал вопрос о задолженности по бюджетным кредитам у муниципальных образований. Ольга Завьялова ответила, что раньше лимит был 40 миллионов рублей, сейчас дошли до 23 миллионов, «поэтому мы ежегодно в пределах этой суммы предоставляем кредиты. Не привлекают кредитов Онгудайский район, Улаганский и Горно-Алтайск – в 2017 году город впервые попросил бюджетный кредит».

Депутат также поинтересовался, меняется ли нагрузка на бюджет при преобразовании ГУП управления капитального строительства в казенное учреждение. По словам министра, бюджету это преобразование выгоднее, чем самим работникам учреждения.

- Мы несколько лет обсуждаем вопрос, и Александр Васильевич, в принципе, согласился, что те деньги, которые закладываются в резервный фонд Республики Алтай, так или иначе уходят на людей, во имя людей, и даже озвучивалась цифра в пределах нескольких миллионов, что можно оказать такую помощь вместе с депутатами, - зашел издалека Виктор Ромашкин и затем привел в пример соседей, у которых каждый депутат заксобрания имеет депутатский фонд. - В Новосибирской области по 2 миллиона за каждым депутатом закрепляется и затем он с руководителем муниципалитета готовит роспись, куда бы он хотел эти деньги потратить на своем округе, затем отдает на одобрение министерству. И получается, и депутат посоучаствовал, оказал помощь своему округу, и никаких нарушений закона, поскольку все проходит, поскольку все проходит через минфин и правительство это дело финансирует. Мы знаем, что в Бюджетном кодексе есть строгая статья, которая создание резервных фондов у депутатов недопустимо, запрещается, но мы предлагаем это делать в составе фонда республики, предусмотреть и отработать механизм.

По мнению же Ольги Завьяловой, в том виде, в каком это есть в Новосибирске, Республике Алтай это применять нельзя: «Строгий подход по Бюджетному кодексу, и для того, чтобы какие-то ресурсы отдать, необходимо провести их через программу — а программы мы все с вами обсуждаем, необходимо пройти процедуру … целесообразно ли отдавать на мелкие расходы столько? Когда мы выходим распределять резервный фонд, мы все равно с вами советуемся... Аккумулировать их в какой-то резервный фонд — тогда какие цели и задачи? Механизма как такового нет... расписать, сколько каким депутатам надо в районы — в принципе, можно, и я об этом Владимиру Николаевичу говорила...»

- У вас же здесь в резервных фондах тоже не по программам — вот оказание материальной помощи людям, попавшим в трудные жизненные ситуации, поддержка сельхозпроизводителей по доставке кормов, на обеспечение закрепления за населением медицинских работников, на проведение мероприятий, посвященных памятным датам, – цитировал Ромашкин, – это же тоже такие разовые вещи, в которых мы могли бы участвовать...

- Резервный фонд же выходит к вам и вы эти решения принимаете, - напоминала Завьялова. Ромашкин возразил: «Конкретно такого не принимали мы... 30 лет со дня аварии Чернобыльской АЭС — не помню, чтоб мы голосовали», возник небольшой спор, а затем Виктор Васильевич предложил вместе поискать пути решения данного вопроса.

Кто ездит к нам лечиться и кто — от нас?

Николай Малчинов, предварительно отметив, что вопрос не докладчику, но по теме исполнения программы по здравоохранению, обратился к коллеге - депутату Федору Рау: «В том году мужчина из Кош-Агачского района, третий инсульт, – сколько просили, чтоб его направили на реабилитацию... Нет, не направили. Каков тут подход? Что нужно, как должен человек заболеть, чтоб попасть на реабилитацию?»

- Если два года назад отправляли на реабилитацию только работающих граждан, то в этом — и не работающих... Основное условие направления на реабилитацию — пациент должен ухаживать за собой. Если пациент перенес инсульт и не может за собой ухаживать, - он будет проходить первичную реабилитацию. Все пациенты, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения и инфаркт миокарда – все они с больничной койки направляются на реабилитацию. Насколько я владею информацией, данный аукцион проводит министерство здравоохранения, и определяются те учреждения, которые принимают пациентов на реабилитацию, - сказал Федор Рау.

- Сейчас могут человека этого направить? - спросил Малчинов, невзирая на предложение других депутатов продолжить данный разговор в частном порядке.

- Основная задача сосудистого центра — вот острый период проходит, в остром периоде идет первичная реабилитация: вертикализация, работают логопеды, чтобы научить определенным навыкам. Далее человек направляется в обычное сосудистое отделение по месту жительства, и там уже определяется, что он может, - ответил Рау.

Николай Малчинов пояснил — к нему как к депутату обратились жители района, которые сами не смогли разобраться в ситуации. Депутаты все равно были недовольны «междусобойчиком». «Раньше финансировались бюджетом эти вещи, сейчас — в ОМС это. Вообще без проблем делается», - подчеркнул Федор Рау.

Законопроект депутаты поддержали в 1 и втором и окончательном чтении.

Проект закона РА «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай за 2016 год» представила заместитель директора ТФОМС РА Александра Адарова. Доходы ТФОМС РА за 2016 год составили 3,310 млрд рублей. Исполнение составило 100,2 процента, рост к 2015 году — 104,3 процента. Расходы составили 3, 301 млрд рублей, исполнены на 99,7 процента. Интерес депутатов вызвали суммы, потраченные на лечение наших граждан в других регионах: 155 миллионов, по словам Александры Адаровой, заплатила Республика Алтай за лечение своих граждан за пределами нашего региона, и 77 (еще миллион поступит чуть позже) миллионов заплатили нам другие регионы за лечение у нас их граждан.

- О средствах, ушедших в другие регионы — из этих 155 миллионов сколько пошло на высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП)? Я к чему это, есть часть медпомощи — высокотехнологичная, которая оказывается за пределами региона, некоторых видов помощи у нас нет. У меня просьба и пожелание, чтоб всем стало понятно — расскажите, и станет понятно, сколько там ВМП и сколько там наших студентов живет и лечится, - попросил Федор Рау.

- Больше половины — ВМП, - подтвердила Александра Адарова.

- Вот! То есть, больше половины этой суммы — это так и должно быть, что наши граждане здесь не получают, они получают за пределами. Дальше — а сколько студентов у нас там находится со страховыми полисами? И в конечном итоге надо запросить информацию, сколько денег ушло в краевую больницу, и тогда все станет понятно по уровню оказания медицинской помощи, мы с вами выйдем на 10 миллионов, которые ушли на консультации, а 70 с лишним миллионов пришли сюда... Чувствуете разницу? - говорил Рау.

- Если есть необходимость и достаточные средства, которые нужны для оказания какой-то высокотехнологичной медицинской помощи здесь, у нас, значит, ее надо организовать, - считает Сергей Ефимов. - Кое-что нам уже удалось, а ведь люди раньше уезжали, почему бы не заниматься такой организацией дальше?

Федор Рау также рассказал, что суммы в пределах тех же 150 миллионов из средств ОМС уходят на реабилитацию: «Имея базу, шикарные учреждения, например, в Чемале, которые недозагружены, почему мы не можем это организовать? У нас есть бассейн, лечебные учреждения, и по детям в том числе — наши ребятишки ездят в Северск, Томск, комаров и оводов кормить. А в чем разница? Разницы нет. Сегодня мы вложим какие-то средства, завтра мы эти средства приумножим, качество оказания медицинской помощи приумножим, и удовлетворенность населения будет выше».

Теневая экономика и трехмиллиардный рубеж

При обсуждении параметров бюджета РА 2016 года на заседании комитета по финансовой, налоговой и экономической политике депутат Николай Нечаев взял слово и поинтересовался:

- Кто осуществляет контроль за сбором налогов в Республике Алтай? Я буквально две недели назад был на сборе предпринимателей в Чемальском районе, выступал заместитель министра экономики Птицын, и докладывал такие цифры — имеется 458 предпринимателей, 157 предприятий, и все они вместе получили доход за год 36 миллионов рублей. Учет не ведется или никто не контролирует сбор налогов? Вот даже взять 150 организаций, разделите на них 36 миллионов — получается 220 тысяч дохода в год, 20 тысяч в месяц. Такого просто быть не может. А где НДФЛ, где налог на прибыль? Их чего у нас тогда будут формироваться собственные доходы?

- Я полагаю, это общая задача и правительства, и депутатов — это контролировать... главный администратор доходов — это налоговая служба, - говорила Ольга Завьялова.

- Это сокрытие доходов, уход в тень, - считает Николай Нечаев.

- И это — Чемальский район, один из приоритетных, у них налог на имущества порядка 30 процентов и в целом чуть ли не самый нормальный бюджет... нужно смотреть, разбираться, - сказал Сергей Ефимов.

Ольга Завьялова рассказала также, что имело место недовыполнение расходной части бюджета по финансированию программы образования, развития массового спорта: так, остались на счетах и вернулись средства, запланированные на строительство центра акробатики («так как акты не были подписаны, это 40 миллионов рублей»; «223 миллиона по заработной плате — это иски к казне и часть обязательств перешла на текущий год... это остатки, в том числе по указам»). Кроме того, было отмечено, что средняя заработная плата теперь не около 22 тысяч, а 19 тысяч рублей — изменилась методика по всем субъектам и теперь средняя зарплата считается с учетом неформальной занятости.

Укмет Альпимов в связи с этим отметил, что «в 2016 году мы впервые перешагнули трехмиллиардный рубеж собственных доходов, это плюс. Но при этом неисполнение или малый процент исполнения расходной части. Хорошо, что деньги остались и никуда не ушли, как говорит Ольга Владимировна, но все равно – это недополученные деньги, люди недополучили, и над этим надо работать. Не есть хорошо, что мы сэкономили столько средств. Надо смотреть на исполнение и расходную часть. Как так — запросили и не исполнили, значит, запрашиваете больше чем надо?»

Сергей Ефимов не согласен с этой точкой зрения, Ольга Завьялова «категорически не согласна»: «Все льготные категории граждан получили все сполна, там заявительный характер, была проведена масштабная ревизия получателей, все социальные обязательства выполнены».

Николай Нечаев отметил, что у «Автодора» большой остаток: «Думаю, и в этом году останется. Я вижу проблему в том, что поздно доводятся лимиты – январь и февраль работали без денег, они появились только в марте... Пока мы получаем лимиты, пока раскачается минрегион, пока мы заказываем проекты, пока проекты сделают, потом экспертиза проектов — месяц, затем нам их отдают, мы торгуем, и нам остается на работу всего ничего. Вот сейчас мне на 21 июня пообещали вернуть с экспертизы проект, потом еще месяц торговать его, а когда я работать должен?» - «Вот я о том и говорю!» - воскликнул Укмет Альпимов.

Законопроект рекомендовано поддержать на сессии единогласно.

«Турпоток у нас сформирован»

Проект закона Республики Алтай «О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в сфере применения контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа на территории Республики Алтай» представила министр экономического развития и туризма Светлана Буйдышева. Целью принятия проекта закона является установление на территории Республики Алтай перечня отдаленных или труднодоступных местностей на территории РА, в которых организации и индивидуальные предприниматели вправе не применять контрольно-кассовую технику при осуществлении расчетов; перечня местностей на территории Республики Алтай, удаленных от сетей связи, в которых пользователи могут применять контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных и так далее. Принятие проекта закона не потребует финансовых затрат, только принятия постановлений и нормативно-правовых актов. Перечень удаленных и труднодоступных пунктов уже есть (их 46) и в его рамках предусматривается подключение к сотовой связи, уже есть график мероприятий.

Законопроект поддержали единогласно.

Говоря об организации выставок, ярмарок и форумов на территории Республики Алтай в целях развития туризма в Республике Алтай, министр Светлана Буйдышева отметила, что по последним данным, в 2016 году Республику Алтай посетили 1,986 млн туристов (рост на 28 процентов за последние три года). Одним из эффективных инструментов продвижения турпродукта Горного Алтая являлось участие в разных выставках. В стране ежегодно проходит несколько десятков выставок, ярмарок и форумов. Выбор выставок для участия осуществлялся на основании позиционирования целевой аудитории, количества участников выставки, удобной логистики, стоимости участия. Основная цель такого участия – создания узнаваемого брэнда, увеличения турпотока и как следствие, увеличение собственных доходов Республики Алтай. В 2014 году РА участвовала в пяти выставках, в 2015 году — в двух, в 2016 – в трех. В текущем году — только в одной, «Интурмаркет» (стоимость участия — 1,4 млн рублей).

Светлана Буйдышева заявила, что «мы считаем, что турпоток в регион уже сформирован, и нецелесообразно тратить ресурсы на выставки, тем более, участие в них недешево, лучше направить эти ресурсы на региональные мероприятия. Сейчас формируется календарь событийных мероприятий — начиная со снежного ралли в феврале в Турочакском районе, заканчивая праздником «Под занавес лета» (сентябрь, бардовская песня). Мы сопровождаем те мероприятия, которые берем под свою эгиду, и теперь в муниципальных образованиях формируем территории для событийных мероприятий». Так, было отмечено, что проходящий вот уже несколько лет в Горно-Алтайске праздник меда «Золотая пчелка» минэкономики тоже берет под свое крыло и будет финансировать. Этой весной в Чемальском районе прошла первая туристическая ярмарка «Мы вместе», организованная ООО «Ярмарочное колесо» и проводилась она при поддержки минэкономики РА. «Здесь продукция, производимая на территории республики. Мероприятие привлекло многих, и мы приняли решение с 2018 года придать ему статус республиканского значения», - подчеркнула Буйдышева. По ее словам, последнее время в РА стал развиваться так называемый деловой туризм, когда люди едут к нам, чтобы организовать и провести какие-то корпоративные мероприятия, форумы, конференции. Так, Сбербанк традиционно проводит у нас свои мероприятия. Мы много производим, но не можем организовать реализацию этой продукции.

Кроме того, были озвучены планы установить к 1 июня шатер и туристско-информационный центр на въезде в Республику Алтай. Уже подготовлено электронное сопровождение – мобильное приложение «Алтайтрэвел», которое может сказать на свой смартфон любой желающий. В приложении — информация о турбазах, их наполненности, о достопримечательностях и так далее.

- Туристов много, а дохода с них сколько? - поинтересовался Константин Криворученко. Он также усомнился в пользе для региона от корпоративов Сбербанка и иже с ними и считает, что ориентироваться нужно на связь с туроператорами и пользу для них.

- По налогам – мы сейчас прорабатываем Майминский район в качестве пилота и совместно отрабатываем по каждому туробъекту... Надо сказать честно, что количество официальных и неофициальный туробъектов – оно разное. Нас федеральный закон обязал вести реестр и мы с прошлого года начали его формировать — очень сложный процесс. Турбизнес полностью закрывается, очень негативная ситуация, там же не просто нужно указать наименования, а есть ряд показателей, которые необходимо сформировать... Мы решили отработать Майминский район вплоть до похода по улицам населенных пунктов, - сказала Светлана Буйдышева.

Комитет по национальной политике во втором чтении рассмотрен и рекомендовал к принятию на сессии проект закона РА «О регулировании некоторых вопросов в сфере защиты прав коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих в Республике Алтай». Виктор Ромашкин отметил, что после принятия его в первом чтении на XXV сессии ГС-ЭК РА в формате рабочей группы обсудили поправки редакционного характера к тексту проекта закона (они поступили от правительства РА). Поправки приняли без обсуждения и рекомендовали сессии принять законопроект во втором и окончательном чтении.

Инна Жулаева