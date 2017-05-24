КАНДИДАТЫ ЛЕЗУТ В ГОРСОВЕТ

В ближайшее воскресенье состоится предварительное голосование по отбору кандидатов от партии «Единая Россия» на выборы в Горно-Алтайский городской Совет депутатов, которые состоятся осенью этого года.

Выборы муниципальных депутатов, которые раньше ни на что особо не влияли, усилиями федеральных и региональных властей приобрели особое значение. Ведь теперь муниципальные депутаты принимают участие и при прохождении кандидатами в губернаторы регионов при прохождении муниципального фильтра, и выбирают из своего числа глав муниципальных образований – районов, сельских и городских поселений. Таким образом власти страны решили обезопаситься от нежеланных кандидатов в губернаторы, отсеяв их с помощью депутатов, а региональные власти избавляются от всенародных выборов мэров и глав районов.

Соответственным образом выросло и число желающих обладать заветным мандатом депутата. Внутрипартийное предварительное голосование, известное также как праймериз, проводится только партией «Единая Россия» и для выборов уровня Горно-Алтайского горсовета проходит впервые. Кто же навострил лыжи в городской совет депутатов от партии власти?

Единороссы разбили желающих быть выдвинутыми от этой партии согласно избирательным округам, а также выдвинут общегородской партийный список. Во главе этого списка будет три кандидата – «лица» партии, прошедшие предварительное голосование по партийному списку, остальные же кандидаты будут выдвинуты по одномандатным округам, опираясь на результаты праймериз. Кроме того, лица, ставшие на голосовании по округам вторыми, могут претендовать на включение в общегородской список за пределами главной тройки кандидатов. С первого раза довольно сложно понять эту схему, поэтому постараюсь объяснить на примере состава депутатов горсовета нынешнего созыва. На прошлых выборах во главе списка стояли мэр Виктор Облогин, нынешний председатель горсовета Юрий Нечаев и нынешний министр культуры республики Эжер Малчинов – на тот момент занимавший пост заместителя Облогина. Следом за ними – Валентина Техтиекова, Валерий Бабин, Сергей Пекпеев, Тенгис Бабрашев, Андрей Ялбаков и так далее. «Единая Россия» набрала 49 процентов голосов избирателей на выборах и получила пять мест из девяти. Облогин избрался мэром и поэтому не стал депутатом горсовета, Малчинов сложил полномочия, Нечаев стал депутатом и возглавил горсовет, избрались также и Техтиекова с Бабиным. А вот места отказавшихся от депутатских мандатов Облогина и Малчинова достались следующим по списку Пекпееву и Бабрашеву. После смерти Пекпеева депутатом вместо него становится следующий по списку Ялбаков. Таким образом из 19 депутатов 13 были выдвиженцами «Единой России». Лишь на довыборах вместо ушедших в Госсобрание депутатов

На праймериз на попадание в общегородской список претендуют: действующий спикер горсовета Юрий Нечаев, главврач Центра по борьбе со СПИД Наталья Рау, исполняющая обязанности вместо находящегося под домашним арестом Виктора Облогина правительственная назначенка Ольга Сафронова, сразу два студента – Индира Сейсекенова и Арчын Торбоков, пресс-секретарь Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай Владимир Торбоков, отец вышеупомянутого студента Арчына Торбокова, а также действующий депутат горсовета Андрей Ялбаков. Всего на праймериз выдвинулось 49 кандидатов, представляющих собой различные противоборствующие группировки, часть же выдвинувшихся заявились просто чтобы повысить свою узнаваемость. Кто есть кто мы обозначим попозже, а пока перечислим всех поименно.

Округ №1 (Трактовая, Кирзавод)

Действующим депутатом по этому округу является единоросс Игорь Агарков, семье которого принадлежит бывшее городское предприятие «Спецавтохозяйство», по причине ареста своего покровителя Виктора Облогина и банкротства предприятия Агарков не участвует на праймериз, а занят более приятным делом – строит торгово-офисное здание возле школы №9, благо разрешение на строительство выдано еще Облогиным. Поэтому борьба развернется между свежими политиками, а это: известный журналист и писатель Сергей Адлыков, директор политехнического колледжа Елена Басаргина, «молодогвардейка» Анна Мельничук, предприниматели Валерий Суртаев и Сергей Тимошенский, завуч школы №3 Зоя Томилова, директор республиканской ДЮСШ Владимир Челчушев. Стоит отметить, что победителями на праймериз обычно становятся либо обладатели административного ресурса, способного заставить бюджетников сходить и проголосовать за назначенного кандидата, либо обладатели финансов и сильных групп поддержки, также способных на организацию подвоза избирателей, эти методы становятся главными на фоне низкой явки голосующих, что правило для праймериз. Представляется, что административный ресурс на стороне Басаргиной, финансов из кандидатов никто не вкладывает и сильных групп поддержки ни у кого нет.

Округ №2 (Жилмассив)

На выборах 2012 года в этом округе победил выдвиженец «Единой России» главный врач ресбольницы Федор Рау, ставший в 2014 году депутатом Госсобрания. На довыборах в 2015 году вместо него избрался врач-единоросс Игорь Пак. На этих же праймериз Пак не стал выдвигаться, когорту врачей здесь представляет главврач республиканского Перинатального центра Павел Решетов. Его соперники: преподаватель ресгимназии Иван Караченцев, бывший министр культуры республики, худрук госоркестра РА Владимир Кончев, студент Тимур Тайтаков, директор школы №3 Валентина Техтиекова. Представляется, что основная борьба развернется между Павлом Решетовым и Валентиной Техтиековой.

Округ№3 (Каяс, Заимка)

На прошлых выборах здесь с небольшим отрывом от независимого кандидата Сергея Тишкина победил выдвиженец группировки «колобков» Александр Потапов, ставший затем в 2014 году кандидатом на пост сенатора от исполнительной власти Республики Алтай и обвиненный впоследствии правоохранительными органами в попытке хищения бюджетных средств и помещенный под домашний арест. И хотя сейчас мера пресечения для Потапова изменена на подписку о невыезде, по понятным причинам он не участвует в выборном процессе.

Кандидатами по этому округу стали: действующая ИО мэра Горно-Алтайска Ольга Сафронова, по непонятным причинам впридачу к общегородскому списку она решила заявиться и по территориальному округу. Видимо, ее будущее не так уж радужно, и она решила таким образом усилить свои позиции, воспользовавшись имеющимся пока в наличии административным ресурсом. Другие кандидаты: сын покойного Сергея Пекпеева, директор компании «Финстрой» Экене Пекпеев, безработный Александр Тарбанаев, заведующая детской поликлиникой Алла Шахова, заместитель директора школы №4 Сергей Якутко.

Округ №4 (ПАТП, Мебельная)

На прошлых выборах здесь победила директор лицея №6 Галина Зырянова, она же выдвинулась на этих праймериз. Ей попытаются противостоять действующий списочный депутат горсовета Тенгис Бабрашев, «молодогвардеец» Александр Лихачев, сотрудница городской администрации Ольга Турова.

Округ №5 (Центр)

Действующий депутат горсовета предприниматель Людмила Субботина, победившая на прошлых выборах с большим отрывом, вроде бы заявилась на праймериз, но таинственным образом исчезла из списков кандидатов. А заявились здесь следующие кандидаты: директор педагогического колледжа Ольга Облецова, известная спортсменка, специалист реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями Людмила Рыспаева, директор школы №1 Елена Старикова, пенсионер Евгений Суртаев, пенсионер, бывший спикер Госсобрания республики, бывший министр здравоохранения Игорь Яимов. Судя по составу, борьба здесь развернется нешуточная – тут и админресурс директоров, и мощные финансы одного из богатейших людей республики Яимова. Но чисто по-человечески, наибольшие симпатии вызывает поистине выдающийся человек – Людмила Рыспаева, которая несмотря на недуг, активно участвует и в спорте, и в общественной жизни, а теперь – и в политике.

Округ №6 (Баят, часть центра)

На прошедших в 2012 году выборах здесь с громадным отрывом победил якобы независимый кандидат Аскар Тулебаев, однако «Единая Россия» ему потворствовала, равно как и на выборах в Госсобрание, куда он избрался в 2014 году. На прошедших в 2015 году довыборах победил независимый кандидат Сергей Тишкин. На этих же праймериз выдвинулись следующие лица: сторож республиканского центра допобразования детей Наталья Гурьева, ИО председателя регионального отделения ДОСААФ Эжер Татин, тренер-преподаватель Александр Телесов, «молодогвардейка» Татьяна Щеголькова, «молодогвардейка» Анна Язарова, заместитель директора СДЮШОР Айабас Яйтаков. Что сказать, состав довольно странный, админресурс и деньги на стороне Эжера Татина, заключившего соглашения о поддержке со стороны Аскара Тулебаева, пролоббировавшего назначение Татина в ДОСААФ как своему соплеменнику, а также с группировкой Колобка, с которой Эжер Татин задружил еще со времен пребывания на посту заместителя мэра города. Похоже, что на фоне ослабления позиций группировки Колобка в городе после смерти его старшего партнера – Анатолия Банных, известного также по кличке Толибан, Эжер Татин остался их единственной надеждой на захват главного поста в городе. Уже сегодня в красочные листовки и газеты для агитации, а также в агитаторов Эжер Татин вложил порядка 200 тысяч рублей – больше чем любой другой кандидат.

Округ №7 (Дубовая роща, Кучияк)

В 2012 году депутатом по этому округу избрался Герман Чепкин, директор канувшей в небытие «Алтайской долины», затем он избрался в Эл Курултай, а на довыборах победила сотрудница ГАГУ Ирина Карнаух. Стоит отметить, что на довыборах была столь низкая явка, что побеждали те, кто набирал буквально пару сотен голосов. Ирина Карнаух выдвинулась и на этих праймериз, а её соперниками стали: помощник депутата Государственной думы Родиона Букачакова, выдвигавшийся на этом округе ранее Петр Попошев, он тогда с небольшим отрывом проиграл Чепкину, и теперь у него есть неплохие шансы на реванш, известный спортсмен Виталий Уин, его отец, пенсионер Юрий Уин, предприниматель Евгений Черепанов, директор Горно-Алтайского экономического техникума Елена Ялонакова. Виталий Уин стал изветсен как политик, поучаствовав на праймериз «Единой России» 2014 года, когда эта партия отбирала кандидатов на выборы депутатов госсобрания республики, однако в результате хитрого финта бывшего руководителя отделения партии Ивана Белекова, его сняли с республиканских праймериз, а затем и из списка депутатов на выборах. Он участвовал на довыборах в горсовет по этому округу в 2015 году, но проиграл несколько десятков голосов Ирине Карнаух.

Округ №8 (Партизанский лог, Старый музей, Колхозный лог)

Здесь действующим депутатом является предприниматель Владимир Галкин, победивший с небольшим перевесом независимого кандидата Расула Мендешева. Владимир Галкин был тесно связан с мэром Виктором Облогиным, за шкирку тащившего своего протеже, выступая вместе с ним на встречах с избирателями. Галкин является одним из крупных подрядчиков городского хозяйства, занимается уборкой улиц и вывозом мусора. Несмотря на арест своего покровителя, заявился на праймериз с другими кандидатами, а именно: сотрудницами республиканского центра дополнительного образования Яной Алмадаковой и Светланой Голощаповой, директором колледжа культуры и искусств Тамарой Анциферовой, сотрудником Майминского сельскохозяйственного техникума Николаем Туденевым, ранее возглавлявшим республиканский комитет ЗАГС, а до этого много раз избиравшегося депутатом Эл Курултай Республики Алтай. Можно полагать, что Николай Туденев, обладающий большим опытом участия на выборах, станет основным претендентом чтобы быть выдвинутым партией власти в горсовет осенью этого года. Владимир Галкин же себя в качестве депутата горсовета проявил только с тайной стороны – по слухам, он стал одним из подписавшихся за кандидата на губернаторских выборах в Республике Алтай в 2014 году, якобы команда кандидата Виктора Калюжного заплатила ему за подпись что-то около миллиона рублей, впрочем, утверждать это невозможно – в архиве республиканской избирательной комиссии не сохранилось папки с подписями муниципальных депутатов, по причине того, что в последний момент кандидат Калюжный не стал сдавать их в избирком, достигнув некого соглашения с выдвиженцем «Единой России» действующим главой республики Александром Бердниковым.

Округ №9 (район школы №13 )

Здесь действующим депутатом является помощник депутата Госдумы Родиона Букачакова, главный редактор газеты «Вестник Горно-Алтайска» Алексей Ивашкин, победивший на прошлых выборах с троекратным отрывом. Основным соперником на праймериз ему станет действующий председатель городского совета депутатов Юрий Нечаев, выдвинувшийся, как и Ольга Сафронова, дополнительно по территориальному округу. Другими кандидатами стали: воспитатель школы №13 Алёна Кудачинова и партийный функционер Маргарита Талипова.

Округ №10 (Гардинка, Посёлок)

На этом округе в 2012 году победил директор ОАО «Водоканал» Виктор Дандамаев. Это предприятие находится в стадии затяжного кризиса, и находится в предбанкротном состоянии, понятно, что в таких условиях бывший облогинский выдвиженец не стал пытаться войти в число выдвиженцев партии власти. Кандидатами здесь стали: ректор ГАГУ Валерий Бабин, который является действующим депутатом-списочником, предприниматель Сергей Белобородов, тоже действующий депутат горсовета от Коммунистической партии Российской Федерации, теперь же заявился как беспартийный, «молодогвардеец Роман Гордеев, начальник абонентского отдела «Водоканала» Александра Кошкина и уже упоминавшаяся как выдвиженка по общегородскому списку студентка Индира Сейсекенова.

В этом округе все шансы у ректора ГАГУ Бабина, но неожиданный сюрприз ему может подкинуть Сергей Белобородов, более известный как владелец и директор крупного поставщика пива – ООО «Пивной дом «Ника». В общем, здесь намечается борьба админресурса против пивных денег.

Резюмируя же списки партии «Единая Россия», можно сказать, что несмотря на явный кадровый голод, эта партия может противопоставить своим оппонентам сильные кандидатуры на выборах осенью 2017 года. Партийные праймериз как раз являются тем инструментом, который позволяет выявить тех, кто может завоевать доверие избирателей, либо банально «нагнуть» их админресурсом и подкупом. На этих праймериз не совсем явно, но образовались несколько группировок. Первая – это бывшие «облогинцы» Юрий Нечаев, Сергей Адлыков, Валентина Техтиекова, Тенгис Бабрашев, Владимир Галкин, Алексей Ивашкин. Несмотря на то, что большая их часть «кинула» своего бывшего патрона и покровителя, чувствуется недоверие к ним со стороны региональных властей, делающих ставку как на более проверенных Андрея Ялбакова, Елену Басаргину, Владимира Кончева, Игоря Яимова, Валерия Бабина, так и на новую команду Ольги Сафроновой в лице Ольги Туровой, Ольги Облецовой, Елены Ялонаковой и прочих. Выделяются и «молодогвардейцы», для которых, похоже, главным лозунгом станет: «Главное не победа, главное участие». Помимо членов «Молодой гвардии», есть еще и другой ряд кандидатов, стремящихся главным образом «засветиться», чтобы о них не забывали партийные лидеры и кураторы внутренней политики региона, это такие личности как Владимир Торбоков, Константин Тимошенский, Александр Тарбанаев, Виталий Уин, Александра Кошкина. Несмотря на все прогнозы Виктора Облогина о захвате города группировкой Толибана и Колобка, кажется, что зимнее падение вертолета в Телецкое озеро ослабило хватку этой команды как на шее главы республики, так и на имуществе города. После того как правоохранители выбили из состава претендентов на депутатство Александра Потапова, неявным кандидатом Колобка здесь выступает лишь Эжер Татин. Хотя вполне возможно, что данная группировка готовит свою команду на осенние выборы вне списков партии власти.

Амыр АЙТАШЕВ