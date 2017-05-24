Суд отказал судебным приставам в обращении взыскания по искам Бердникова и Ко на тираж и название "Листка"

11 мая Горно-Алтайским городским судом были рассмотрены два любопытных заявления судебного пристава - исполнителя в отношении учредителя "Листка" Сергея Михайлова. Как известно, в отношении Михайлова уже много лет ведётся ряд исполнительных производств по взысканию "алиментов за украденную честь" по искам республиканских чиновников во главе с губернатором Бердниковым.

Бердникову местный суд в 2011-м году присудил 200 тысяч руб. по гражданскому иску в рамках уголовных дел в отношении Михайлова (в тот момент республиканского депутата). Присудил, судя по всему, в качестве «утешительного приза», потому как главная цель — создание судимости и снятие депутатских полномочий, тогда достигнута не была, а сами уголовные дела в отношении Михайлова были закрыты. Два дела - об оскорблении представителя власти (того же Бердникова) и о разжигании межнациональной розни — в связи с оправданием Михайлова судом первой инстанции за отсутствием состава преступления.

А вот дело о клевете Михайлова на Бердникова (журналист публично поинтересовался в ходе одной из пресс-конференций, почему регион возглавляет человек, страдающий, по мнению Михайлова, алкоголизмом) едва не закончилось для Михайлова судимостью по ст.129 УК РФ. Учитывая, что т. н. «потерпевший» - действующий губернатор, суд первой инстанции наплевал на отсутствие доказательств заведомой ложности сообщённых Михайловым сведений и на то, что в условиях маленькой Республики Алтай сведения о «загулах» губернатора общеизвестны и на основании справки из местного наркологического диспансера, что губернатор там на учёте как алкоголик не состоит, вынес обвинительный приговор. Однако тут случились события на Болотной и, параллельно, декриминализация ст.129 УК РФ (нынешняя, повторно возвращённая в УК статья о клевете носит другой номер — 128.1). Апелляция Михайлова на приговор суда первой инстанции была рассмотрена через 2 часа после опубликования поправок в УК на официальном сайте-публикаторе Pravo.gov.ru и журналист был оправдан, но оправдан в связи с декриминализацией самой статьи, а не за отсутствием состава преступления. Оправдан-то — был, а вот долг в 200 тысяч перед губернатором остался...

Наличие этого долга периодически делает Михайлова «vip-клиентом» местной службы судебных приставов. Движимого и недвижимого имущества, денег на счетах и акций на журналисте, как несложно догадаться, не числится, 50% официальной минимальный зарплаты с него уже несколько лет взыскивают через бухгалтерию редакции, в результате чего долг за «украденную честь» губернатора-трезвенника изрядно сократился. Но время от времени, судя по всему, кто-то «накручивает хвоста» приставам и они пытаются ускорить процесс выплаты «алиментов».

Происходит это обычно после того, как Михайлов публикует в «Листке» очередной отчёт о «политической командировке» за пределы России (выезд из страны ему, как должнику, закрыт постановлением службы судебных приставов ещё в 2013-м году, поэтому журналисту приходится выезжать из России «огородами» - через Белоруссию). Так, в ноябре 2016 года Михайлов побывал на учредительной конференции «Открытой России» в Хельсинки. Одним из последствий публикации отчёта об этой командировке стал иск от приставов, требовавших, судя по всему, изъять (судя по всему — потому что иск был написан очень невнятно) у Михайлова право на название газеты «Листок». Суд тогда отказал приставам.

Теперь вот — вторая попытка, которая последовала после публикации Михайловым отчёта о поездке на конференцию «Открытой России» в Таллин в апреле 2017-го года.

На этот раз служба судебных приставов потребовала не только отобрать у Михайлова право на название газеты «Листок», но и наложить арест на тираж газеты.

И вновь — отказ. Попытка ареста тиража, принадлежащего ООО — издателю, в котором Михайлов не является ни учредителем, ни директором, вообще выглядит довольно наивно. А вот попытка конфисковать у должника право на название учреждённого им СМИ — штука более любопытная. Действительно, права учредителя СМИ в отношении его названия ОЧЕНЬ ПОХОЖИ на имущественные права, которые приставы, в соответствии с действующим законодательством, могут отбирать у должников. Но эта похожесть — мнимая (что подтверждает в том числе и судебная практика по России). Представлявший интересы Михайлова юрист Павел Смирнов, обосновывая необходимость отказа в удовлетворении иска по этой части, сослался на статью 1 ФЗ «О СМИ», где сказано, что «В Российской Федерации […] учреждение средств массовой информации, владение, пользование и распоряжение ими […] не подлежат ограничениям, за исключением предусмотренных законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации».

Попросту говоря, возможность изъять у должника — учредителя учреждённое им СМИ должна быть предусмотрена в ФЗ «О СМИ», но такой нормы в законе нет.

Интересно, что в ходе судебного процесса судебный пристав призналась, что пояснить основания для удовлетворения заявления не может, поскольку заявление писала не она сама. А кто?

В.Ежов