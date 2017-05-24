В итоговый документ III-го Форума общественных наблюдателей будет включено обращение к властям по референдумам о выборах мэров и глав районов

20 и 21 мая в Ярославле прошёл третий Форум общественных наблюдателей. Это представительная дискуссионная площадка начала работать в мае 2016-го года, когда в первом форуме приняли участие представители различных наблюдательских организаций из 33 регионов России, а также председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, член СПЧ, председатель постоянной комиссии по избирательным правам Илья Шаблинский, сотрудники аппаратов ЦИК РФ и Уполномоченного по правам человека в России. На этот раз ЦИК РФ на форуме представляли.член комиссии с правом решающего голоса Александр Кинёв, начальник отдела статистики и информации Управления организации избирательного процесса Ольга Ягодина, зам.начальника управления организации избирательного процесса Алексей Нестеров.

Вторым по счёту на форуме стал доклад автора этих строк под названием: «Референдумы за восстановление прямых выборов мэров». В своём 10-минутном выступлении я кратко рассказал о продолжающейся уже более года работе по запуску таких референдумов в регионах России, о том, что в кампапии есть тактические успехи (в частности, победа в Верховном суде России, где 17 мая юрист «Листка» Павел Смирнов добился вступления в силу решения по Чувашии, где местный избирком незаконно отказывался передавать ходатайство о проведении референдума в местное заксобрание), однако все 17 регионов, в которых вопрос дошёл до законодательных собраний, упираются в «стратегическую стену» - региональные депутаты под различными предлогами отказываются назначать референдумы по этому вопросу. В выступлении я подчеркнул, что «мозаичная», проходящая в разных регионах России кампания референдумов по возврату выборов мэров по своей сути может стать кампанией В ЗАЩИТУ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ТРЕТЬЕЙ СТАТЬИ КОНСТИТУЦИИ РОССИИ.

Если кто не в курсе, в третьей статье сказано:

«1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.

2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также [подчёркиваю, а также!] через органы государственной власти и органы местного самоуправления.

3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы. [Обратите внимание, на 1-м месте — референдум, и только на 2-м — свободные выборы!].

4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуются по федеральному закону».

Завершая выступление, я отметил, что сейчас, когда в России накопились весьма болезненные противоречия, не избрание Путина, Навального или Зюганова следующим Президентом РФ, а именно РЕАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ТРЕТЬЕЙ СТАТЬИ КОНСТИТУЦИИ могло бы стать тем самым мирным, законным выходом, о котором так много говорится в последние годы.

В итоговый документ форума я предложил внести следующий абзац: «В 2015-м-2017-м годах в 17 регионах России (Алтайский край, Архангельская область, Астраханская область, Брянская область, Волгоградская область, Иркутская область, Московская область, Мурманская область, Новосибирская область, Омская область, Орловская область, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Тульская область, Хабаровский край, Челябинская область, Ярославская область) инициативными группами граждан, а также региональными отделениями политических партий (Демвыбор, ПАРНАС, Партия Роста), выдвигались инициативы проведения РЕГИОНАЛЬНЫХ референдумов о возвращении всенародных выборов мэров городов и глав муниципальных районов соответствующих регионов. Однако во всех 17 регионах законодательные собрания в ходе проверки законности данных инициатив отвергли их под различными предлогами - от несоответствия региональному законодательству и вплоть до, якобы, противоречий с практикой Европейского Суда. В то же время, во всех вышеперечисленных регионах вопрос об избрании мэров и глав районов урегулирован РЕГИОНАЛЬНЫМИ законами. В связи с этим мы, участники Форума, просим дать разъяснения на предмет законности вынесения проектов законов по данному вопросу на РЕГИОНАЛЬНЫЕ референдумы Центральную Избирательную Комиссию РФ, Президентский Совет по правам человека, Комитет Государственной Думы РФ по местному самоуправлению, Генеральную прокуратуру России и Конституционный Суд России.»

Посмотрим, как отреагируют на это власти. А мы, тем временем, начинаем очередной, видимо, уже последний перед подачей серии исков в суды «заход» с инициативами референдумов в региональные законодательные собрания. В Республике Алтай, к примеру, очередное наше ходатайство о референдуме будет рассмотрено ресизбиркомом 24 мая.