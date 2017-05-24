Эксперты: дело Облогина политизировал Бердников

В Республике Алтай прошел очередной митинг в поддержку находящегося под следствием экс-мэра Горно-Алтайска Виктора Облогина. Сам Облогин объявлял голодовку после того, как суд отказал ему в ходатайстве о направлении дела в другой регион. По мнению экспертов, события, происходящие вокруг дела Облогина, негативно сказываются на доверии населения к главе Республики Алтай Александру Бердникову. Наблюдатели отмечают, что жители города искренне верят в невиновность Облогина и считают, что его преследование является расправой властей республики с неугодным мэром.

В Горно-Алтайске прошел митинг в поддержку находящихся под следствием экс-мэра города Виктора Облогина и главы Кош-Агачского района Ауельхана Джаткамбаева. Стоит сказать, что митинг в поддержку Облогина проходит в Республике Алтай не в первый раз. Сам мэр в настоящее время находится в больнице. Он был госпитализирован после проведенной голодовки. Голодовку он объявил после того, как суд отклонил ходатайство об отстранении от рассмотрения дела всех судей горсуда и направлении дела в другой регион.

Учредитель газеты «Листок» Сергей Михайлов отметил, все эти события негативно сказываются на доверии населения к главе Республики Алтай Александру Бердникову: «Всё выглядит так, что Бердников сумел добраться до Облогина, что это расправа. До этого глава региона хотел это сделать, но у него не получалось. Обвинения против Облогина, на мой взгляд, выглядят надуманными. Мне кажется, что многие жители региона сочувствуют мэру. Сам Горно-Алтайск – маленький город, и когда у нас двести человек выходят на митинг, это достаточно много».

Руководитель регионального отделения партии «Родина» Мария Дёмина считает, что события вокруг дела Облогина могут повлиять на доверие к президенту РФ Владимиру Путину, который дважды рекомендовал Бердникова на пост главы республики. По словам Дёминой, многие в регионе считают, что уголовные дела против мэра являются политическими: «Ситуацию с мэром политизировал сам глава Республики Алтай. Эта проблема политическая. Таковой ее сделали Бердников и его окружение, потому что это политический произвол, это сведение счетов. Борьбу с коррупцией в регионе сегодня подменяют борьбой за власть внутри «Единой России».

Дёмина отметила, что инициатива выступить в защиту Облогина принадлежит жителям города: «К нам в региональное отделение пришли люди и просили помочь, потому что, в какие бы партии они ни обращались, никто не брал на себя инициативу по защите Облогина. После этого мы сформировали инициативную группу, потому что так с Облогиным нельзя было поступать. Народ искренне верит, что не было никаких оснований для отстранения Облогина от его обязанностей, потому что он народу помогал. Люди искренне верят, что Облогин не виноват».

По мнению доцента Горно-Алтайского государственного университета Михаила Паклина, проходящие митинги в защиту мэра не имеют большого эффекта: «Я думаю, что все эти митинги, конечно, сказываются на доверии главе республики. Но на эти митинги ходит не так много людей. Народ у нас тяжелый на подъем, и даже если они на кухне говорят, что Облогина сожрали, то на митинги они вряд ли пойдут. Поэтому эффект от этих митингов небольшой. Но даже то, что определенная часть населения выступает, я думаю, для общественно-политической ситуации в регионе это момент показательный».

Паклин также не исключает, что дело Облогина может политизироваться теми или иными политическими силами: «Не исключаю, что некоторые силы могут использовать ситуацию в своих целях. Но сейчас идет предвыборная кампания. Возможно, это и оправданно. Но я уверен, что большая часть выступающих в поддержку Облогина делает это искренне».

Напомним, что Облогин обвиняется в мошенничестве и превышении должностных полномочий. В июне 2016г. он был отстранен от должности и отправлен под домашний арест. Облогин неоднократно заявлял, что дело против него является политическим заказом руководства республики.

Источник: Клуб регионов