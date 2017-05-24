Поручение Бердникова о ликвидации торговых точек с перевалов оказалось очередным пустым обещанием

В декабре прошлого года первый заместитель председателя правительства Республики Алтай Наталья Екеева заявила о том, что главой Республики Алтай Александром Бердниковым дано поручение убрать к первому мая 2017 года места общего пользования, включая точки общественного питания. Как цитировала Екееву правительственная пресс-служба: «В Республике Алтай состоялся общественный форум, и общественность выступила с инициативой производить уборку территории, особенно мест, массово посещаемых туристами, и особое внимание уделить вершинам гор, перевалам. Они выступили с просьбой спустить к подножьям все места общего пользования, общепит и так далее. Глава республики Александр Бердников уже дал поручение до 1 мая всю эту работу выполнить».

Сегодня уже конец мая, однако на поручение главы похоже давно забили. Лишь с перевала Чике-Таман были убраны торговые точки, на перевалах по пути на Телецкое озеро и на Семинском перевале всё осталось как и было. Остаётся только гадать, чем же были слова первого вице-премьера Екеевой – пересказом обычного пустословия Бердникова, или же своей собственной фантазией?