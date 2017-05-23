Число покусанных клещами не превышает показателей прошлого года

1725 человек в Республике Алтай обратились к медикам по поводу присасывания клещей - на 100 человек меньше, чем в сезоне прошлого года на это время. Четыре человека поступили в стационары с диагнозом «Подозрение на клещевой энцефалит», у двух больных диагностирован клещевой боррелиоз, у 32 человек – сибирский клещевой тиф, информирует Роспотребнадзор.

Практически закончены противоклещевые обработки территорий турбаз, летних оздоровительных лагерей, популярных мест отдыха (обработано уже 470 га), роздано населению 6000 листовок, еженедельно 1-2 раза в СМИ появляется информация о правилах профилактики клещевых инфекций, в преддверии летних каникул организованы во всех школах чтения лекций о правилах защиты от клещей, в аптеках продаются противоклещевые аэрозоли, в местах массового посещения выставлены новые аншлаги (367 экз.), большой баннер встречает у въезда в Республику Алтай всех приезжих.