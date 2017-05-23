Вячеслав Зайцев вновь прибыл на конкурс модельеров в Республику Алтай

Торжественная церемония открытия Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей «Технологии легкой промышленности» прошла в Национальном театре имени А.В. Анохина. В рамках мероприятия на сцене были представлены новые и уже известные коллекции студенческого театра моды «Шелковая кисточка», также для зрителей выступили этнический вокально-инструментальный коллектив «Эре Чуй», ансамбль народной песни «Любава», национальный театр танца «Алтам», рассказывает сайт правительства РА.

В творческом испытании принимают участие 27 конкурсантов из 24 регионов России. Оценивает мастерство студентов компетентное жюри, возглавляет которое лауреат Государственной премии России, лауреат премии Президента России, народный художник РФ, доктор искусств, профессор Вячеслав Зайцев.

AET 7023

Программа проведения заключительного этапа олимпиады профессионального мастерства предусматривает выполнение двух видов заданий - теоретического и практического, а также участие конкурсантов в культурно-досуговых мероприятиях.

Победитель будет рекомендован Центральной рабочей группой олимпиады для участия в международных конкурсах профессионального мастерства.