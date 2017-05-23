Приставы арестовали имущество горно-алтайского «Агроснаба»

В отношении крупного поставщика сельхозтехники Горного Алтая возбуждено около 30 исполнительных производств по взысканию более 7,8 млн по налогам, страховым взносам и кредитам, сообщает сайт УФССП по РА.

Среди взыскателей также числится Министерство сельского хозяйства Республики Алтай. В 2007 году организация-должник, занимающаяся оптовой торговлей сельскохозяйственной техникой, оформила целевой бюджетный кредит в размере более 3,4 млн рублей. Однако по истечении времени ОАО свои финансовые обязательства начало выполнять недобросовестно. В результате министерство обратилось в Арбитражный суд Республики Алтай о взыскании суммы задолженности в размере 611591,71 рублей.

Также необходимо отметить, что в отношении организации на исполнении находится 29 исполнительных производств. Среди взыскателей значатся Пенсионный фонд РФ, налоговая служба, ряд коммерческих организаций и физлица. Общая сумма задолженности – более 7,8 млн рублей. Исполнительский сбор составляет более полумиллиона рублей.

Добровольный порядок оплаты должником игнорировался, в связи с чем в рамках возбужденного производства судебный пристав – исполнитель обратил взыскание на имущество должника в виде реализуемого товара, среди которого 5 парников «Урожайная грядка», 23 приспособления для сбора мусора Palisad, 5 аккумуляторных батарей, сельскохозяйственную технику и т.д. Общая стоимость арестованного имущества, по предварительной оценке, составляет около 50 тысяч рублей.

В настоящее время осуществляется процедура передачи на реализацию арестованного права аренды.