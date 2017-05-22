ВЛЮБИЛСЯ

Влюбился! Влюбился окончательно и бесповоротно. Старый уже, конечно, для таких дел и заявлений, но что сделаешь. Очень даже давно живу, слышал и видел многое. Ещё Никиту Сергеевича Хрущёва по динамику слушал, а тот динамик был дюже похож на сегодняшние телевизионные антенны, что тарелками зовутся. Говорил Никита Сергеевич, что в 80 году будем жить при коммунизме. И народ верил, верил ещё и потому, что полетел в космос наш Гагарин и Титиов, и Терешкова. Как люди радовались! Старый и малый вглядывались в ночное небо - увидеть летящую звёздочку, наш спутник! Нет никакого сравнения, с сегодняшней эйфорией по поводу захвата Крыма. Жильё строилось. Наверно и сегодня половина России живёт в «хрущёвках».

Потом Леонид Ильич – этого уже по телевизору показывали, видел ещё молодым. Брежнев про коммунизм не говорил, но жизнь налаживалась. На курорты в Египет не летали, но работа и уверенность в завтрашнем дне была, не жировали, но и голодом никто не сидел. Люди лечились и учились бесплатно, а хоккеисты и футболисты драли всех. И опять много строили. А радостно справляя новоселье, никто не думал об ипотеке и кредите. Страна поднималась и может только при нём поколение, пережившее коллективизацию, войну и послевоенную разруху, немного пожило.

Пятилетки выполнялись, хотя всё с большим скрипом. Партия росла. Однако, слово коммунист, как синоним – ум, честь и совесть, всё больше и больше теряло смысл. Лезли в партию карьеристы, авантюристы, прохвосты, шли в надежде получить квартиру, должность. Однажды дружок на полном серьёзе предлагал: "Вступай в партию - получишь новый трактор". К концу брежневской эпохи КПСС за малым исключением - была гадюшник. Беспринципные карьеристы, патриоты своего кармана протёрлись во власть, за видимым внешним лоском формировались мафиозные структуры.

Придя к власти, Андропов взялся чистить эти «Огневы конюшни», наверно, многие ещё помнят Тельмана Гдляна и Николая Иванова. Не успел Юрий Андропов. Может, правда был болен, а может, помогли.

Михаил Горбачёв – последняя яркая личность в новейшей истории. И сегодня уверен, при нём был шанс у Советского Союза оставаться великой державой. А у народов Союза возможность достойно жить. Хорошо помню преобразования в экономике: определённая самостоятельность предприятий, первые кооперативы, бригадный подряд. Сравнительно молодые мужики брались по хозяйски за непростую работу, и получалось. Это было то самое, что сделал несколько лет спустя Китай. Он сегодня, где спрошу я вас? Напуганная Андроповым партийно-мафиозная бюрократия несколько лет находилась в антибиозе. Однако, вскоре поняла, почва уходит из под ног, ещё несколько лет и всем профоргам, комсоргам и парторгам, всей партийной челяди не останется места под «солнцем». Привилегированная кормушка захлопнется. Нет, о КПСС они не пеклись, вопрос стоял о том, что в условиях самостоятельности предприятий, кооперативов, бригад отпадёт необходимость в паразитирующей прослойке.

В вину Горбачёву М.С. можно поставить, что дюже доверчиво он относился к своим «соратникам», наивно доверяя им, отпустил узду такой большой страны, страны - застоявшейся в стойле «лошади», да переборщил с алкоголем.

Произошёл государственный переворот. Ага, КПСС канула в лету, однако всё те же партийцы, скинув с себя лоск и обнажив звериную сущность, грабили и грабят страну вот уже на протяжение 25 лет.

Под гербами сидят, всё в «законе» воры.

Вновь у них на руках козырные тузы.

Слышал где-то я эти строки, да оно так и есть, все эти годы законы писались и утверждались «под себя» всё той же партийно-мафиозной структурой для последовательного грабежа страны и народа. Экономика откинулась со второго на 13 место. Образование? Здравоохранение? Судебная система?

Бог ты мой! Куда меня занесло! Вот что значит старческий склероз. Ведь начал то писать о любви. ДА… Познакомился я со своей пассией недавно, хотя слышал о ней давно. Заинтересовала она меня, и чем больше её познавал, тем больше наполняла она мою жизнь оптимизмом, жизненной энергией, чувством собственного достоинства.

Сравнительно молода, рождалась в муках, отца не знает, отчим был алкоголиком. Повзрослев попала под покровительство человека, который оказался сутенёром. Как и кто только не глумился над ней. И как её только не снимали и снимают, спереди, сзади и раком. И всё равно влюблён в неё, благотворю её. Думаю, придёт время, очистится она от скверны, и будет достойно смотреться в мире.

Да, уважаемые читатели, я действительно влюблён в нашу Российскую Конституцию, да и как её не благотворить гражданину России. Вы только вслушайтесь в эту музыку слов: "Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства". Как я понимаю, это говорится о каждом гражданине России, а не только о «денежных мешках» или «обременённых» властью чиновниках в бронированных авто и с охраной. Не могу тут не вспомнить и патриарха Кирилла, и тот, не надеясь на покровительство Бога, ездит в бронированном Мерседесе с охраной.

Возможно, кто-то из читателей вдруг заметит: "Чего ты тут буровишь! Что за чушь несёшь?" И на это в Конституции есть 29 статья - «Каждому гарантируется свобода мысли и слова». Так что уважаемые читатели и тут нахожу я себе оправдание. А если глянуть пятый пункт этой статьи, то господину Михайлову просто нельзя не напечатать данный опус. Для пишущего человека - это как бальзам на душу – «Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается». Во как!

Далее, Статья 31. Даже сердце екнуло, мысль мелькнула, а не пришьют ли мне срок, как за распространение экстремисткой литературы. Интересно, как поживают составители Конституции, где находятся депутаты принимавшие её. Или уже «административно» отсидели по 15 сутток. Вот её содержание: «Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования». Интересно, ребята с ОМОНА читают основной закон?

Вот и право на труд Конституция определяет, защиту от безработицы. С этим у нас, конечно, всё благополучно. По весне прошлого года попалась в руки газета с отчётом главы Шебалинского района. Из доклада следовало, что трудоспособного населения в районе более семи тысяч, занятых около пяти тысяч и буквально через абзац потрясающая цифра безработицы в 4%. Даже для «скурившего букварь» недоросля несуразица очевидна. Реально получилось 43%. В этом году жизнь стала ещё веселее. Везде повальные сокращения, не удивлюсь, если статистика покажет и сокращение безработицы.

Статья 32.2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а так же участвовать в референдуме. Конечно, я не Навальный в президенты не рвусь, но вот исполнить свой гражданский долг выбрать достойного человека в главы допустим района, хотел бы.

Интересно, какая сволочь и на каком уровне и здесь обнесла мои конституционные права, положив свой прибор на основной закон.

Что говорить! Вот совсем свежий указ президента от 16 мая 2017 года № 213 расширяющие полномочия ФСБ от 11.8.2003 года № 960. Согласно этому указу теперь указанные органы имеют права: «об изъятии земельного участка и (или) расположенных на них объектах недвижимого имущества для государственных нужд Российской Федерации». Было удивился, ужель ребята сельским хозяйством решили заняться? Потом уж понял – свои люди, государственные. Дюже напомнил мне этот указ опричнину времён Ивана Грозного, коллективизацию двадцатых годов. Короче плакала 35 статья о праве частной собственности.

Не хочу дальше утомлять читателя, считая, что каждый и без меня знает и уважает основной закон страны. Принятый во имя обеспечения благополучия и процветания России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями.

Граждане! Знакомьтесь, познавайте, любите Конституцию Российской Федерации!

Михаил Крапунов