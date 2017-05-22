Из-за паводка закрыт туристический маршрут на водоскат Учар

В связи с повышением среднесуточных температур и выпадением осадков в виде дождей, на реках Республики Алтай наблюдается подъем уровней воды. Сильные дожди, прошедшие на севере республики привели к повышению уровня воды в реках Чулышман, Бия, Чарыш и их притоках, на озере Телецком.

Алтайский биосферный заповедник уведомляет гостей и туристов, намеревающихся посетить долину реки Чулышман, о том что маршрут на водоскат Учар закрыт до стабилизации паводковой ситуации в этом районе. Руководители групп туристов, планирующих поход на Учар в майские дни несут личную ответственность за жизнь и здоровье участников похода на весь период прохождения маршрута.

В связи прохождением второй волны паводка, связанной с интенсивным таянием ледников в горах и наложением обильных осадков, возможен дальнейший подъем уровней воды в реках Республики Алтай, местами выход малых рек на пойменные участки, а также подтопление склоновыми водами.

В силу климатических особенностей, а также геологического строения долины Чулышмана (каньон) - паводок здесь начинается и развивается очень стремительно. В весенний период высока вероятность схода оползней. По этой причине маршрут на водоскат Учар открывается в июне по факту завершения опасного паводкового периода.

Напоминаем, что водоскат Учар расположен на территории Алтайского государственного природного биосферного заповедника. Свободное посещение территории заповедника невозможно. Познакомиться с правилами посещения можно на сайте Алтайского заповедника в разделе «Посещение».

Ежегодно в конце мая–начале июня сотрудники заповедника подготавливают маршрут к сезону: восстанавливают переправы через боковые притоки р. Чульчи, навешивают страховочные веревки на сложных участках, маркируют линию прохождения тропы.

Пеший маршрут на водоскат Учар не является категорийным, но тем не менее, рассчитан на людей, обладающих достаточной физической подготовкой, имеющих опыт пеших походов в условиях горной местности. Маршрут не адаптирован для людей с ограниченными физическими возможностями.