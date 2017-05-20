После митинга в поддержку Облогина и Джаткамбаева случилась потасовка c полицией

Как стало известно "Листку", по окончании митинга в поддержку Виктора Облогина и Ауэльхана Джаткамбаева произошло столкновение с полицией.

"Уже когда люди расходились, шли через "зебру" в сторону памятника Чорос-Гуркину, одного из организаторов мероприятия, Василия Романова, окружили трое людей в штатском, схватили и стали запихивать в неприметную машину. Люди это увидели и кинулись отбивать парня.. Возникла свалка, заплакал маленький ребенок, Мария Фоминична Демина пыталась уладить ситуацию, обращаясь к полицейским (очевидно, это были они): "Успокойтесь, что вы делаете?! Так нельзя!"

Находящиеся рядом женщины скандировали: "Позор! Позор!", "Что вы нам тут Украину устраиваете!" Было очевидно, что ситуация вышла у полиции из-под контроля, толпе удалось дважды отбить Василия. Полиция переместилась в автобус полиции, стоящий у памятника Чорос-Гуркину, Романов сел в какой-то автомобиль (сам) и уехал. Полиция вообще делала все, чтобы помешать проведению митинга, и делала грубо, неуклюже... А люди оценили мероприятие как яркое и очень нужное", - рассказал наш источник.

В то же время стало известно, что до начала митинга у Романова также было столкновение с полицией, и ему вроде бы заявили, что "посадят за убийство". Напомним, что изначально заявка на митинг содержала просьбу предоставить для мероприятия площадь им. Ленина в Горно-Алтайске, но администрация города на это не пошла, не объяснив причин.

Телефонный номер Василия Романова сейчас недоступен. Мы следим за развитием событий.