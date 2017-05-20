Сегодня, 20 мая, на площадке возле Городского Дома культуры в Горно-Алтайске состоялся ранее анонсированный митинг в поддержку арестованных Виктора Облогина и Ауэльхана Джаткамбаева.
Среди выступивших - общественник Василий Романов, бывший глава Чойского района Николай Коровинский, лидер партии "Родина" в Республике Алтай Мария Демина и другие. Присутствовало порядка 150 человек. Подробности позже на нашем сайте и в газете "Листок".
Криэйтору "пять"
да уж, к этому гавну лучше не прикасаться...
Правильно мыслиш снеговик. питаться говном куда лучше. чем об него мараться.
Во-во. Я всё жду когда Фоминишна истошно завопит: Путин! любименький, введи войска!!1