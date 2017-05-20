"Облогин и Джаткамбаев - наши аксакалы!"

Сегодня, 20 мая, на площадке возле Городского Дома культуры в Горно-Алтайске состоялся ранее анонсированный митинг в поддержку арестованных Виктора Облогина и Ауэльхана Джаткамбаева.

Среди выступивших - общественник Василий Романов, бывший глава Чойского района Николай Коровинский, лидер партии "Родина" в Республике Алтай Мария Демина и другие. Присутствовало порядка 150 человек. Подробности позже на нашем сайте и в газете "Листок".

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