Паводок проходит благополучно из-за замедленного таяния ледников в Горном Алтае

Холодный воздух, зашедший на территорию Верхне-Обского региона, заблокировал режим активного таяния снега в горах Республики Алтай. Как сообщает региональное минприроды, в связи с таким похолоданием снизилась приточность в водных объектах. Также синоптики не прогнозируют осадков, которые способные повлиять на режим питания рек в ближайшее время, отмечает Политсиб.ру.

Совокупность перечисленных факторов приведет к устойчивому снижению уровней в реке Катунь, как минимум до 22 мая. На сегодняшний день уже зафиксированы снижения уровней воды на всем ее протяжении, и только у села Сростки еще сохраняется тенденция на подъем.

Уровень воды снизился и в реке Бия, а тенденция на подъем сохраняется только в ее нижнем течении у города Бийска. Устойчивый рост уровней воды сохраняется в реке Обь до города Барнаула, а ниже по течению пока отмечаются спады. Серьезные понижения уровней воды отмечены в верховьях рек Ануй, Песчаная и Чарыш.

На остальных водных объектах гидрологическая ситуация стабильная, фиксируются спады уровней.

Напомним, что в Республике Алтай началась вторая волна паводка. В Алтайском крае она ожидается после 25 мая.