Представители реготделения ПАРНАС в Республике Алтай помогли чувашскому референдуму

17 мая Апелляционная инстанция Верховного Суда России рассмотрела апелляционную жалобу и апелляционное представление Центральной избирательной комиссии Чувашской республики и прокуратуры Чувашской республики на решение Верховного суда Чувашской республики, который 16 марта удовлетворил иск Партии народной свободы (ПАРНАС) о признании незаконным решения ЦИК республики, отклонившей ходатайство партии о проведении референдума по возвращению прямых выборов глав городских и муниципальных округов.

В заседании участвовал юрист Павел Смирнов, представлявший уполномоченных лиц референдума, инициируемого Партией народной свободы, а также представитель Генеральной прокуратуры. Представитель ЦИК Чувашии в заседание не явился. Павел Смирнов просил отказать в удовлетворении апелляционной жалобы и представления, представитель Генпрокуратуры просил их удовлетворить.

Верховный Суд РФ принял решение об оставлении оспариваемого решения Верховного суда Чувашии без изменения, а жалобы и представления - без удовлетворения.

Таким образом, в ближайшее время ходатайство о проведении референдума будет направлено в Госсовет (региональный парламент) Чувашской республики.