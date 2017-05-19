Лариса Капустина станет заместителем министра природных ресурсов

Указом Александра Бердникова Лариса Капустина назначена на должность заместителя министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений. Она сменила на этом посту Сергея Самсоненко, который избран главой администрации Тальменского района Алтайского края, пишут "Новости Горного Алтая".

Как сообщает пресс-служба Минприроды, Лариса Капустина родилась 23 ноября 1970 года в селе Топольное Солонешенского района Алтайского края. В 1991 году закончила Бийский лесной техникум по специальности «Лесное хозяйство», а в 2007 году — Новосибирский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии машиностроения».

Свой трудовой путь начала с должности мастера зеленого хозяйства, затем долгие годы работала в Горно-Алтайском авиазвене. С 2009 года трудилась в отделе охраны, защиты леса, воспроизводства лесов Минприроды в должности главного специалиста, а затем и начальника отдела. Она курировала вопросы по лесным пожарам и лесовосстановлению, а также на протяжении нескольких лет занималась профориентационной работой, успешно развивая в Горном Алтае школьные лесничества.