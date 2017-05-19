Традиции ученых-барсоведов

В субботу, 20-го мая, в Горный Алтай приезжают около 70 барсоводов мира для обсуждения проблем, наработок и обмена опытом по изучению снежного барса. Остановятся барсоводы на базе отдыха "Турсиб". География приезжающих учёных обширна: Китай, Индия, Казахстан, Киргизия... Горный Алтай - можно сказать, основное место обитания ирбиса на территории России. Основные учёные-ирбисоводы на территории Алтая - сотрудники Национального природного парка "Сайлюгемский".

В последнее время на Алтае наблюдается увеличение популяции снежного барса - увеличение небольшое, поскольку потомство барсы приносят примерно раз в три года, а, во-вторых, барсов очень трудно учитывать, да и вообще их даже трудно увидеть в дикой природе. Примечательно, что горно-алтайские специалисты по ирбисам специальной молитвой зачастую просят Духов Алтая дать им встретить снежного барса, и когда эта встреча удаётся, проводят традиционные обряды благодарности алтайским Духам.