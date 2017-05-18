Вторая волна паводка докатилась до Республики Алтай

Главное Управление МЧС по Республике Алтай сообщило, что в республике проходит вторая волна паводка, связанная с интенсивным таянием ледников в горах. На всех водоемах региона наблюдается подъем уровня воды.

Необходимо соблюдать крайнюю осторожность отдыхая на водоемах. Возможны заторы на извилистых участках рек. Быстрым течением Вас может не только унести от берега, но и принести под водой какой-либо предмет (деревья, коряги, камни, возможны металлические предметы), что в свою очередь угрожает Вашему безопасному пребыванию, как у воды, так и на воде.

В связи с высоким уровнем воды на реках республики, МЧС просит туристов и отдыхающих воздержаться от проведения сплавов в данный период. Не подвергайте свою жизнь опасности!