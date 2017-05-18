Чумные сурки из Монголии могут способствовать распространению чумы в Республике Алтай

В Республике Алтай прошло рабочее совещание, посвященное возможному осложнению ситуации в природном очаге чумы, расположенном в Кош-Агачском районе. Власти констатировали, что данный очаг чумы является наиболее активным из 11 по всей России. При этом большая его часть находится на территории Монголии, где ситуация гораздо сложнее. В частности, распространению инфекции могут способствовать серые сурки, пишет Lenta.ru.

«По участку, где локализовывались случаи заболевания людей, сурок практически вымер от той же самой чумы, и на секторах, где проявлялась наибольшая эпизоотическая активность, сейчас численность его чрезвычайно низкая или он отсутствует. В то же время по приграничным участкам довольно высокая численность [сурка]. Кроме того, большая численность очага находится в Монголии, и, возможно, наш очаг оттуда как-то подпитывается», — рассказал директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока Серегей Балахонов.

Для того чтобы избежать заражения чумой, с февраля проводится вакцинация жителей Кош-Агачского района. На сегодняшний день привиты уже более 16,2 тысячи людей (89,7 процента от плана), в том числе 6,4 тысячи детей. Несмотря на это, опасность заболеть сохраняется. В зоне риска, по словам главы Роспотребнадзора региона Леонида Щучинова, дети и те, кто незаконно охотится на сурков.

В то же время в пресс-службе правительства отметили, что благодаря своевременной работе специалистов, правильно поставленному диагнозу и оказанной медицинской помощи, избежать летальных случаев от чумы в республике удается, тогда как «в соседней Монголии такие случаи фиксируются».