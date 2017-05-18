Из-за дурной погоды жители трех районов Горного Алтая остались на несколько часов без света

В 13:39 по местному времени, в результате сильного ветра произошло аварийное нарушение на линии электропередачи «Чергинская - Теньгинская», в результате которого было нарушено электроснабжение трех районов Республики Алтай – Онгудайского, Улаганского и Кош-Агачского, сообщает ГУ МЧС по РА.

В зону отключения попали 28 населённых пунктов с населением около 30 000 человек.

На место были отправлены оперативно-восстановительные бригады. В филиале «Горно-Алтайские электрические сети» введен режим повышенной готовности.

В 17:35 электроснабжение всех населенных пунктов республики было восстановлено в полном объеме.