ЭЖЕР ТАТИН - ФАКТИЧЕСКИЙ ХОЗЯИН «ГАСКА»?

Решением Арбитражного суда Республики Алтай в декабре 2015 года ООО «Горно-Алтайская строительная компания» («ГАСК») признана банкротом, в отношении него начата процедура конкурсного производства. В ноябре 2016 года директор «ГАСК» Вячеслав Борщев был арестован. Борщев обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч. 1 ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве).

По версии следствия, с 2014 по 2015 годы Борщев совершил мошенничество при строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного в Горно-Алтайске по улице Чаптынова, 34/1, похитив более 110 млн рублей средств дольщиков. Недавно по делу Борщева было завершено расследование, и оно было передано в суд для рассмотрения и вынесения приговора. На одном из последних заседаний Горно-Алтайского городского суда сторона обвинения просила для подсудимого Борщева наказание в виде шести лет лишения свободы. Выступавшие на суде потерпевшие от мошеннических действий Борщева требовали увеличения срока заключения для Борщева, а также привлечения к уголовной ответственности Валерия Татина - заместителя Борщева, и главного бухгалтера предприятия, которые, по мнению потерпевших, действовали в сговоре с Вячеславом Борщевым.

Фирма «ГАСК» Борщева с самого начала была связана с бывшим заместителем мэра Горно-Алтайска Эжером Татиным, и не только через заместителя директора этого предприятия Валерия Татина - родного дяди Эжера Татина. Как мы указывали ранее в ходе освещения процесса банкротства этого предприятия, Эжер Татин получил от «ГАСКа» цокольный этаж первого здания, построенного этой строительной организацией. По мере рассмотрения в Арбитражном суде дела «ГАСК» всплывают многие подробности и выявляется сопричастность Эжера Татина к делам этой компании. На торги выставлено имущество «ГАСК», в том числе объект незавершенного строительства – здание кафе на территории городского парка культуры и отдыха. Как нам стало известно, в органах власти от имени «ГАСК» в делах, связанных со строительством этого кафе, выступал именно Эжер Татин. По-видимому, молодой чиновник не имел возможности оформить договор аренды участка на свое имя, и он был оформлен на «ГАСК». Кроме того, в ходе конкурсного производства была выявлена задолженность ООО «Ресторан» - компании, где директором и учредителем является Урсулина Татина – супруга Эжера Татина, перед «Горно-Алтайской строительной компанией». В декабре прошлого года конкурсный управляющий «ГАСК» предъявил к оплате задолженность фирмы Татиных перед «ГАСК» в размере 4 миллиона 731 тысяча 450 рублей. Это дело рассматривается в суде по настоящее время. Как выяснилось при его рассмотрении, в 2013 году фирма «ГАСК» передала денежные средства фирме «Ресторан» двумя переводами – в 1 миллион 131 тысяча 250 рублей и 3 миллиона 600 тысяч рублей. Также выяснилось, что в июне 2015 года предприятие Татиных стало владельцем помещения, расположенного по адресу: г.Горно-Алтайск, ул. Чаптынова, 26/1. Горожанам это здание, построенное фирмой «ГАСК», известно как «Блэк Бар». На судебном процессе был опрошен свидетель Сергей Панин, который от имени «ГАСК» подписал акт приема-передачи этого помещения. На вопрос судьи, на каких основаниях он это сделал, ведь оплаты не происходило, Панин ответил, что главной задачей для него было избавление от коммунальных платежей, которые «капали» за это помещение, по вопросу же оплаты он туманно сослался на некие особые отношения между своим бывшим начальством и Эжером Татиным. Таким образом выявляется, что по каким-то причинам являющийся по документам владельцем и директором ООО «Горно-Алтайская строительная компания» Вячеслав Борщев передавал семейному предприятию Татиных денежные средства и недвижимое имущество.

Также в начале 2016 года некой Пучининой Ларисой Кюндючиновной было подано заявление о включении ее в реестр кредиторов ООО «ГАСК» с требованием о передаче нежилого помещения общей площадью 40,46 квадратных метров, расположенном в подвальном этаже в здании медицинского центра, расположенного на земельном участке по адресу: г. Горно-Алтайск, ул.Чорос-Гуркина, 11/1. Из материалов дела следует, что между Пучининой Л.К. и ООО «Горно-Алтайская строительная компания» был заключен договор долевого участия в строительстве здания медицинского центра № 01/1 от 24.04.2015г. в соответствии с условиями которого застройщик осуществляет инвестиционную деятельность в форме капитальных вложений в строительство здания медицинского центра на земельном участке по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос- Гуркина, 11/1 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию здания медицинского центра обязуется передать участнику долевого строительства объект долевого строительства, а именно нежилое помещение № 01/1, расположенное в подвальном этаже, общей площадью 40,46 кв.м. Пучинина Л.К. в обоснование оплаты по договору долевого участия суммы 1 миллион 618 тысяч 400 рублей представила справку, согласно которой генеральный директор ООО «ГАСК» Борщев В.В. подтверждает, что обязательства по договору долевого участия № 01/1 Пучининой Л.К. исполнены. Вместе с тем, допустимых доказательств, подтверждающих оплату (платежный документ), доказательств наличия денежных средств в объеме, указанном в договоре на момент заключения договора, источник их получения суду не было представлено, несмотря на неоднократные предложения суда подтвердить свои доходы.

Суд, отметив, что отсутствие первичных документов о приеме денежных средств не исключает вероятности включения в реестр кредиторов третьей очереди требований недобросовестных личностей, отказал Пучининой в удовлетворении ее заявления.

С этим решением суда Пучинина не согласилась и оспорила его в апелляционном суде в Томске. Там она указала, что не могла присутствовать на судебном заседании и предъявить необходимые доказательства по уважительным причинам. Представила для приобщения к материалам дела квитанцию к приходному кассовому ордеру №274 от 12.05.2015 на сумму 1 618 400 руб., копии справок о доходах физического лица за 2013,2014,2015 годы, копию кредитного договора №22492878 от 15.06.2012, приказ о направлении работника в командировку от 14.06.2016.

Представителем Ларисы Кюндючиновны в апелляционном суде выступал ее родной брат – Валерий Кюндючинович Татин, бывший заместитель директора «ГАСК». Суд счел, что предоставленные доказательства являются достаточно убедительными и удовлетворил требования о передаче Пучининой-Татиной помещения в недостроенном здании медицинского центра, отменив решение Арбитражного суда Республики Алтай.

Как могут убедиться наши читатели, семья Татиных активно участвовала в деятельности ООО «ГАСК», так что закрадываются сомнения – не является ли фактическим владельцем этого предприятия бывший первый заместитель мэра города Эжер Татин? Ранее он отметился в деле Горно-Алтайского завода железобетонных изделий, бывший директор которого Виталий Манышев в 2012 году рассказывал об отказе Татина расплачиваться за полученные на предприятии стройматериалы, обосновав свой отказ словами: «Я же вас продвигал…». Каким образом «продвинулась» «Горно-Алтайская строительная компания», может рассказать ее директор Вячеслав Борщев, но он пока молчит, видимо, надеется на помощь покровителей.

Амыр Айташев