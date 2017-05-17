«Не хотят заводить детей, потому что жить не на что…»

«Листок» продолжает проводить опросы общественного мнения среди жителей региона. На прошлой неделе на автоответчиках и на сайте газеты был записан следующий вопрос: «Министр здравоохранения региона Владимир Пелеганчук назвал причиной нынешнего спада рождаемости в Республике Алтай последствия демографического кризиса 90-х годов прошлого века. А как считаете вы, министр прав или же дело в том, что население опасается заводить детей из-за падения уровня жизни, вызванного политикой Кремля?»

В течение недели в опросе приняли участие 185 респондентов. В какой пропорции распределились их голоса, смотрите ниже.

7,6% отвечавших (14 человек) считают, что Пелеганчук был прав, возложив ответственность за современный демографический кризис на «ельцинские 90-е». Они говорили:

- последствия кризиса 90-х годов;

- конечно, это 90-е годы, причина в этом;

- считаю, что прав министр здравоохранения;

- правильно министр сказал;

- скорей всего, первое, потому что 90-е были годы тяжелые, и, наоборот, сейчас, слышала, что многодетным семьям будут помощь оказывать, до ста тысяч при восьми детях, наверное, у нас будут желающие получать ежемесячно такую доплату.

78,9% отвечавших (146 человек) полагают, что вина лежит на нынешней политике Кремля. По их словам:

- население боится падения уровня жизни;

- это политика Кремля, люди не могут заработать на детей;

- конечно, люди смотрят на ситуацию, на свой материальный достаток, но и семьи теперь... разве можно это сейчас назвать семьями, сплошной разврат и пьянки, какие там дети;

- население боится рожать, не на что людям жить, низкие зарплаты;

- зарплаты маленькие, цены подросли, и поэтому идет обнищание полное;

- конечно, политика кремлевская и неуверенность в завтрашнем дне;

- то, что вы второе сказали, вот это и есть;

- молодые боятся рожать из-за финансовых условий;

- уровень жизни понижается, из-за этого детей не заводят, а если заводят, то только из-за «материнского капитала»;

- работы нету, как дальше жить?

- каких тут детей заводить, жратву не на что покупать;

- я считаю, что второе;

- многое зависит от руководителя государства, и он виновен в том, что мы имеем отрицательный баланс до сих пор;

- спад связан с тем, что люди не уверены в завтрашнем дне, сами не знают, как выжить, и как тут детей заводить;

- вся причина в том, что уровень жизни резко падает, и вообще обстановка... посмотрите, наше правительство чихает на свой народ, на своих людей, оно беспокоится за собственный престиж;

- сейчас население побаивается детей заводить, да и в магазинах всякую отраву продают;

- вопрос в неуверенности в завтрашнем дне, не знают люди, как прокормить ребенка;

- это из-за уровня жизни, пенсию маленькую платят, зарплату маленькую платят, в достатке все дело, в благополучии;

- конечно, люди опасаются, что уровень жизни очень низкий стал, и что Кремль ведет себя так, что довел до годов 90-х, чтобы ребенка сейчас «поднять», много надо возможностей и средств;

- рождаемости нет по той причине, что невозможно жить людям на эти зарплаты, невозможно воспитывать детей, поэтому идет спад;

- народ опасается из-за низкого уровня жизни;

- зависит от уровня жизни, очень тяжело сейчас содержать детей;

- я считаю, что министр не прав, население не рожает из-за того, что уровень жизни у нас низкий;

- спад из-за жизни дорогой, все это очень дорого, и продукты, и вещи, и что этот «материнский капитал», раз они его получат, а потом детей учить и растить надо;

- из-за падения уровня жизни, попробуй прокорми детей, взрослых-то прокормить невозможно;

- зарплаты маленькие, большие коммунальные платежи, из-за этого упала рождаемость;

- да, конечно, политика Кремля, работы нет, денег нет, ничего нет, вот люди и не рожают;

- как люди будут рожать детей, если они сводят концы с концами кое-как;

- многие живут сейчас богато, они могут себе детей позволить, а те, кто на минимуме, думают, конечно, заводить второго ребенка или нет, уровень жизни упал;

- влияет уровень жизни, он очень упал;

- конечно, опасаются заводить, потому что такие мизерные пособия детские, наше правительство лучше поможет Сирии, хоть бы это не показывали и людей бы не злили;

- думаю, что люди боятся второго ребенка или третьего заводить, потому что это очень трудно – растить детей, я сам знаю по себе, и детские смешные по 100 рублей, вообще, это очень тяжело;

- правительство во всем виновато, рыба гниет с головы;

- правительство виновато, нет рабочих мест;

- там то и другое, демографическая яма точно была, но вот сейчас вспомнили бы про детей, инвалидов, «детей войны», у нас детства, считай, не было и сейчас копеечки считаем, думали, к 9 мая что-то добавят – не добавили, зато в том году по одной тысяче выдали, так Бердников «откусил» от каждой тысячи по 200 рублей;

- причиной всему уровень жизни;

- считаю, что, конечно, второе – жизненный уровень низкий;

- хорошо, что он не сказал, что царь Горох виноват в низкой рождаемости;

- он сказал то, что сам хочет слышать;

- в регионе работы нет, все нищебродствуют, какие дети, вот и спад вам демографический;

- основная причина – люди боятся заводить детей из-за низкого уровня жизни, маленькая зарплата, высокие тарифы ЖКХ, детские пособия мизерные, даже в клинике для животных выделяют на одного животного больше, чем на ребенка;

- боязнь за будущее своих детей – было бы все нормально, рожали бы каждый день;

- скорей всего, люди боятся перемен к худшему;

- люди не уверены в завтрашнем дне;

- факты о рождаемости – это результат сегодняшней политики Москвы;

- мы с женой ждем восьмого ребенка и на государство не надеемся, а люди боятся, что не прокормят, цены высокие;

- я думаю, что второе, за детей сильно не платят, мне пенсию добавили на 34 рубля, мужу на 4 рубля, они что, над нами издеваются?

- упадок уровня жизни влияет на рождаемость;

- идет обнищание населения;

- из-за кризиса не хотят рожать детей;

- конечно, есть рождаемость из-за «маткапитала», но дело в том, что люди боятся рожать, мы голодные, дети голодные – кто рожать-то будет, богатым дети не нужны;

- я считаю, что второе, боятся заводить детей люди;

- нет, министр не прав;

- рассуждать так, как наш министр, может только тот, кто зомбирован нашими телеканалами, это бред полный, два ребенка – это перебор в семье, и все это понимают;

- детей не заводят, конечно, потому что жить не на что, из-за низкого уровня жизни;

- вероятно, из-за нынешнего кризиса;

- ситуация связана с ухудшением уровня жизни;

- я думаю, что второе, у нас слишком мало платят, мать-одиночка получает от 19 разных источников пособие копеечное;

- я на пенсии и не могу ничего ответить, потому что не интересуюсь этими вопросами;

- он не прав, потому что упал уровень жизни населения;

- сейчас сложно заводить детей, потому как цены на все растут не по дням, а по часам, зарплаты низкие и работу найти сложно;

- конечно, это политика Кремля, я недавно смотрела передачу Гордона, так там показывали семью, у них восемь детей, и они на ребенка получают по 2500 рублей в месяц, это же смешно;

- слабая материальная база в каждой семье;

- наши образованные люди понимают, что мало родить, надо вырастить ребенка, дать образование, поставить на ноги, а рожают очень много детей люди с низким уровнем образования – алкоголики и т.д., из-за денег;

- этот министр вообще чужой человек здесь, мы сами к нему не раз обращались, и ждать от этого министра вообще нечего, гнать его в шею, как кремлевского прихвостня;

- жизнь дорожает с каждым месяцем, поэтому родители опасаются за будущее своих детей, не знают, как их вырастить, выучить, поэтому и рождаемость падает;

- родители без работы, детей кормить нечем, у них их забирают, отдают в опеку, а кто их опекает, тем платят по 15 т.р. на ребенка, а почему бы не платить родным родителям, чтобы этого не было, я старуха, инвалид, не имею возможности купить себя лекарства, мой сын без работы, я его кормлю;

- я всю жизнь живу в Гороно-Алтайске, раньше была работа, функционировала ткацкая фабрика, обозостроительный завод и т.д., а сейчас ничего нет, остались только одни супермаркеты, работы нет, и как жить?

- я считаю, что рождаемость падает из-за политики Кремля;

- это падение уровня жизни людей, они боятся заводить детей, потому что не смогут их содержать;

- 100% это падение уровня жизни;

- неуверенность в завтрашнем дне;

- население обнищало;

- не хотят заводить детей, потому что жить не на что;

- уровень жизни, работы нет, молодежи работать негде, люди добрые!

- зарплаты нету, как кормить детей?

- из-за кризиса не хотят заводить;

- я думаю, виновато правительство РФ, разве можно вырастить ребенка на 250 рублей в месяц;

- правительство виновато в этом вопросе;

- однозначно из-за того, что экономика страны плачевная, прокормить и воспитать детей очень трудно, поэтому рождаемость падает;

- министр не прав, все дело в экономической ситуации, уровень жизни падает и родители не хотят заводить детей;

- это политика Кремля такая, люди боятся заводить детей, потому что социальных гарантий нет совершенно никаких и помощи нет никакой;

- конечно, уровень прожиточный очень упал, и каждая семья подумает, рожать ли детей, а нефть и газ у нас рекой льются;

- прежде чем рожать детей, нужно создать для них условия, вот люди опасаются и рождаемость упала;

- жизнь в Республике Алтай очень дорогая, цены большие, работы нет, и поэтому люди опасаются рожать второго ребенка, экономика на низком уровне;

- он не прав, работы нет людям, жилья нет, поэтому рождаемость становится все меньше и меньше;

- наверное, от будущего ничего не ждут, поэтому и не рожают;

- кругом полная безработица и безденежье;

- это люди опасаются за будущую жизнь;

- народ нищий, голодный, рожать боятся, если кто-то по молодости одного родил, и то не знает, что с ним делать, как его накормить, работы нет, полный караул в России, эти министры мозги нам пудрят;

- дети – это сейчас большая роскошь;

- из-за падения уровня жизни.

13,5% отвечавших (25 человек) предложили альтернативные версии, затруднились с ответом, не ответили точно на поставленный вопрос либо воздержались от ответа. По их словам:

- затрудняюсь;

- одному богу известно, почему рождаемость снижается;

- дело не только в уровне жизни, а еще и в мировом положении, сегодня все живут, а завтра неизвестно;

- я думаю, и то, и другое, из-за этого снижается рождаемость;

- из-за пропаганды западного образа жизни;

- из-за кризиса во всем мире;

- с одной стороны, я поддерживаю министра здравоохранения в том, что действительно спад рождаемости пришелся на 90-е годы, а второе – с политикой я тоже не согласен, дали людям эти 400 тыс. руб., на них ни квартиру не купишь, ни дом не построишь, хотя все равно какая-то помощь, президент когда ввел это, рождаемость повысилась;

- это провокационный вопрос, если честно, про Кремль;

- не могу сказать, не задавалась этим вопросом;

- трудно ответить, у нас в республике в деревнях, наоборот, рожают нищие, чтоб хоть на детские пособия жить, хоть какие-то деньги получать;

- на ваш вопрос затрудняюсь ответить;

- затрудняюсь.

Результаты опроса обрабатывал Иван Бездомный