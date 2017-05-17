Фотоотчет от дайверов со дна Телецкого озера

В начале мая текущего года дайверами-волонтёрами из г. Барнаула совместно с отделом охраны Алтайского биосферного заповедника продолжена работа по проекту «Экологический подводный десант на Телецком озере». На этот раз мониторинговые работы состояния акватории озера проводились в заливе Камга и вблизи кордона Кокши, передает пресс-служба заповедника.

За семь погружений было обнаружено и поднято со дна четыре старых сети. По словам участкового государственного инспектора, в области охраны окружающей среды оперативной группы Алтайского заповедника Евгения Иванушкина, «сети очень старые, скрученные, все в топляке и тине (видно, что на дне они пролежали не один год)». Однако и такие сети представляют опасность. Как отмечает Роман Воробьёв, участник проекта, дайвер из г. Барнаула, и в таком виде старые сети продолжают ловить рыбу.

Напомним, осенью 2016 года инициативная группа дайверов-волонтёров из г. Барнаула выиграла грант в конкурсе проектов, проводимом Альянсом «Экодело» совместно с Российским советом фонда Глобал Грингрантс. В рамках проекта проводится оценка состояния акватории Телецкого озера и дайв-рейды по очистке озера от выявленного механического загрязнения.

По информации, предоставленной Татьяной Клименко, руководителем проекта, г. Барнаул

Фото – Т. Клименко, Р. Воробьёв