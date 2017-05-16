Реготделение ПАРНАСа в Республике Алтай продолжает бороться за референдум

15 мая Совет регионального отделения политической партии ПАРНАС провел заседание, по итогам которого в числе прочих было принято решение вынести на референдум Республики Алтай проект закона Республики Алтай в следующей редакции: «Закон Республики Алтай «О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О порядке формирования органов местного самоуправления в Республике Алтай»

Статья 1

Внести в часть 1 статьи 2 Закона Республики Алтай от 30 октября 2014 года N 58-РЗ «О порядке формирования органов местного самоуправления в Республике Алтай» изменение, изложив её в следующей редакции:

«1. Глава муниципального образования городского округа в Республике Алтай, главы муниципальных районов в Республике Алтай избираются на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании и возглавляют местные администрации.»

Статья 2.

Статью 3 Закона Республики Алтай от 30 октября 2014 года N 58-РЗ «О порядке формирования органов местного самоуправления в Республике Алтай» признать утратившей силу.

Статья 3.

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

2. После вступления в силу настоящего Закона законодательство Республики Алтай в отношении правоотношений, регулируемых настоящим законом, применяется в части, не противоречащей настоящему Закону.»

Все соответствующие бумаги были направлены в Избирательную комиссию Республики Алтай 15 мая 2017 года.