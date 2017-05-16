В Горном Алтае ожидаются дожди и заморозки

По данным Горно-Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 16 мая и ночью 17 мая в Республике Алтай ожидаются дожди, местами сильные, усиление ветра до 20-25 м/с, по высокогорью местами порывы до 30-35 м/с. В ночь на 18 мая при прояснении ожидаются заморозки от 0 до минус 4°C, сообщает ГУ МЧС по РА.

Возможны повышения уровня воды в реках, нарушения в работе систем энергоснабжения и жизнеобеспечения населения, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, ограничения движения на автомобильных дорогах и перевалах, обрушение металлических конструкций, повреждение сельскохозяйственных культур.

ГУ МЧС России по Республике Алтай напоминает гражданам о необходимости соблюдения мер безопасности в сложных погодных условиях.