Вилле Хаапасало рассказал о своем фильме «Алтай за 30 дней»

На днях в популярной газете Ilta Sanomat (Финляндия) вышло интервью известного актера и телеведущего Вилле Хаапасало, в котором он называет самое красивое место на свете. Вернее, он знал об этом и ранее после того, как друзья из «Газпрома» помогли ему организовать короткий уикенд на Алтай. Но теперь с окончанием работы над фильмом «Алтай за 30 дней» об этом смогут узнать благодаря Евровидению миллионы зрителей, пишет "Хан Алтай".

«Горный Алтай на юго-востоке России — настоящее чудо для меня, равнинного жителя, для которого даже финские горнолыжные курорты кажутся вершинами огромной высоты», - говорит исполнитель одной из главных ролей в «Особенностях национальной охоты». По его словам, алтайские озера «не замерзают даже при 30 градусах мороза, и везде царит настоящее волшебство. Природа объединяет людей всех религий: у всех одна и та же зима, которую надо пережить».

Новый фильм, снятый на Алтае — уже седьмая работа Хаапасало в цикле «За 30 дней». Автор 9-серийного фильма говорит в своем интервью, что у него на родине об Алтае практически ничего не знают. Попасть туда в наше время нетрудно, «но путешествовать здесь довольно тяжело». Передвигаться его съемочной группе приходилось не только по земле, но и по воздуху. Правда, вертолеты ему не очень нравятся. «Хотя я уже 25 лет на них летаю, все еще порой бывает страшно», — признаётся Хаапасало.

Нынешний туризм он воспринимает весьма критически. «Думаю, до различных туристических мест сейчас очень удобно добираться. У людей больше нет мечты, страстного желания попасть куда-либо, туризм стал таким будничным вопросом». Ему неинтересны места массового паломничества. Хаапасало ищет интересные истории и таких же людей. Все его встречи в проекте «За 30 дней» — как правило, добрые — снова стали главной темой и в новом фильме про Алтай. Он считает себя наполовину русским, потому что учился в Москве и часто бывает у нас в стране.

Его рассуждения оригинальны и часто ироничны: «Какая угодно тема станет действительно душевной и интересной, если о ней кто-то рассказывает. Ситуации оживают, водители дают подсказки, куда лучше поехать, дорога часто приводит к чему-то неожиданному. Иногда думаешь, что увидишь поющую лошадь, а на деле есть только немая кошка».

Для многих жителей Алтая туризм — главный способ заработка, но сейчас большое внимание стали уделять экологическим проблемам. «Особая энергия Алтая манит к себе, - рассказывает автор фильма. - Люди приезжают и остаются здесь надолго. Я встречал художников, которые 30 лет подряд рисовали одни и те же горные вершины. Многие бросают свою городскую рутину и выбирают простую жизнь рядом с природой».

В новом фильме Хаапасало стремится к честному и объективному взгляду на нашу действительность: «Я никогда не утверждаю, что в России всё гладко, но там есть много хорошего. Я рад, если мне удаётся немного опровергнуть предрассудки».