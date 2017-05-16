Из-за болезни Виктора Облогина ближайшее заседание суда по его делу отложено

Как сообщила редакции Мария Демина, руководитель общественного комитета в защиту мэра и руководитель регионального отделения партии "Родина", состояние Виктора Облогина немного улучшилось, но он по-прежнему находится в больнице. В связи с этим заседание суда, ранее назначенное на 15 мая, было перенесено.

Состояние здоровья Виктора Облогина резко ухудшилось после нескольких дней голодовки - он прекратил приём пищи и лекарств от диабета. Виктор Александрович требовал, чтобы его уголовные дела рассматривались в другом регионе, так как судьи в Республике Алтай, по его мнению, не объективны. Письмо с аналогичным требованием 7 мая было направлено президенту РФ Владимиру Путину.

Также 20 мая инициативная группа общественного комитета в защиту мэра планирует провести в Горно-Алтайске митинг в защиту градоначальника и главы Кош-Агачского района, также обвиняемого в коррупции. Первоначально планируется провести митинг на площади Ленина, но, вероятно, мероприятие мэрия предложит провести у памятника Г.И. Чорос-Гуркину.

Виктора Облогина обвиняют сразу в нескольких преступлениях – мошенничестве и двух эпизодах превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Соб.Инф.