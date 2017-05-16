С начала года в Республике Алтай 17 человек умерли от отравлений спиртосодержащей продукцией

За прошедший период текущего года в Республике Алтай зарегистрировано 19 случаев отравлений спиртосодержащей продукцией, из них 17 случаев (89%) закончились летальным исходом. По сравнению с прошлым годом наблюдается увеличение числа отравлений в 1,1 раза и смертности по их причинам в 1,7 раза, пишет Роспотребнадзор.

В 12 случаях причиной смерти стала передозировка этиловым спиртом, зарегистрирован один случай отравления этиленгликолем. Все данные подтверждены результатами лабораторных исследований биологического материала от пострадавших. Все погибшие от отравлений алкоголем употребляли спиртосодержащие напитки длительное время и в больших количествах.

Особую настороженность вызывает статистика отравлений метиловым спиртом. С начала текущего года уже зарегистрировано четыре смертельных случая отравлений метанолом. Смертность от данного вида отравлений составляет 100%. Гибнут мужчины трудоспособного возраста: из 4 случаев в 3-х пострадавшим не было и 50 лет. Последний случай отравления метиловым спиртом зарегистрирован 3 мая. Предположительно, мужчина отравился жидкостью для розжига угля, дров. На момент несчастья пострадавшему было всего 35 лет. Обстоятельства данного случая смерти выясняются следственными органами.

Смертность от алкогольных отравлений занимает лидирующее первое место в структуре смертности от острых отравлений химической этиологии: из 27 погибших от отравлений, у 17 (63%) причиной смерти стало употребление спиртосодержащих жидкостей.

При анализе территориального распределения к территориям риска с наибольшим показателем уровня алкогольных отравлений, относительно показателя отравлений по республике, относятся г.Горно-Алтайск и Майминский район. Так из 19 отравлений спиртосодержащей продукцией, 9 случаев зарегистрировано на территории г. Горно-Алтайска, из них 8 смертельные (47% от общего количества летальных исходов от алкогольных отравлений).

Из 4 зарегистрированных на территории Республики Алтай случаев острых отравлений метиловым спиртом, 3 случая зарегистрировано на территории Майминского района, 1 в г.Горно-Алтайске. Причиной смерти в 2 случаях стало употребление погибшими стеклоомывающей жидкости, содержащей смертельно опасный метиловый спирт.

По социальной принадлежности случаи острых алкогольных отравлений с летальным исходом распределяются следующим образом: пенсионеры —55,6%, неработающее население – 44,4%.В структуре отравлений по полу число отравлений алкоголем среди мужчин и женщин равнозначно – по 50%.

В рамках ограничительных мероприятий по пресечению реализации спиртосодержащих жидкостей двойного назначения специалистами Роспотребнадзора по Республике Алтай проверено с начала введения запрета (26.12.2016) 710 объектов торговли, арестовано 178,65 литра спиртосодержащей непищевой продукции (лосьоны, одеколоны, настойки), в отношении 29 субъектов приняты меры административно-правового характера (наложены штрафа на сумму 73,5 тыс. руб.) Проверено 163 объекта, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции. Исследовано 214 проб алкогольной продукции, все отобранные пробы соответствуют требованиям нормативных документов. За выявленные нарушения составлено 69 протоколов, вынесено постановлений на сумму 165 тыс.руб. В рамках контрольно-надзорной деятельности продолжаются отборы проб стеклоомывающей жидкости.