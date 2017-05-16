Начальником Управления Минюста по Республике Алтай стала Наталья Веретенникова

15 мая состоялось официальное представление нового руководителя Управления Министерства юстиции РФ по Республике Алтай – Натальи Веретенниковой. В представлении приняли участие Глава Республики Алтай Александр Бердников и начальник Главного управления Министерства юстиции РФ по Новосибирской области Виктор Храбров, говорится на сайте правительства РА.

«Сегодня я выполняю поручение министра юстиции Александра Коновалова, представляю руководителя управления Минюста – «министерства справедливости», как буквально переводится это слово», - отметил Виктор Храбров. «Мне очень приятно, что министр юстиции, руководство республики, аппарат полномочного представителя Президента РФ, сам полпред поддерживают нашу позицию, когда руководителем назначается заместитель начальника управления. Стоящие перед нами задачи сложные и многогранные, они требуют серьезной квалификации», - отметил он. По его словам, Наталья Веретенникова отработала в системе юстиции порядка 22 лет, «положительно зарекомендовала себя и нашла поддержку и у руководства Минюста, и у Главы республики, и у Администрации Президента РФ».

Говоря о новом руководителе Минюста России по Республике Алтай, Александр Бердников отметил: «У нее есть здоровая принципиальность и в то же время настрой на конструктивную работу. Мы будем работать на благо Республики Алтай, на формирование здорового морально-психологического климата в регионе, работа эта непростая, необходимо уметь принимать правильное решение, уметь «держать удар».

Наталья Веретенникова родилась 31 января 1971 года в селе Михайловка Усть-Калманского района Алтайского края. В 1993 году окончила Горно-Алтайский государственный педагогический институт по специальности «География, биология», в 2004 году - Горно-Алтайский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

Является государственным советником юстиции Российской Федерации 2 класса. Стаж работы в органах юстиции и нотариата – 22 года 6 месяцев.

Трудовую деятельность начала в 1993 году судебным исполнителем в Горно-Алтайском городском народном суде. В 2011-м занимала должность заместителя руководителя – заместителя главного судебного пристава Республики Алтай в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай.

В Управлении Минюста РФ по Республике Алтай начала трудиться с 2012 года на должности начальника отдела законодательства субъекта Российской Федерации, ведения федерального регистра и регистрации уставов муниципальных образований. В мае 2013 года назначена на должность заместителя начальника, с декабря прошлого года – и.о. начальника.

За продолжительную и эффективную службу в органах юстиции неоднократно награждалась ФССП России и Минюстом России. Имеет знак отличия «За безупречную службу в Республике Алтай».