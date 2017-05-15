Кирилл Сеткин вернулся с Кубка России по гребному слалому с золотом

14 мая в городе Окуловка Новгородскойобласти завершился Кубок России по гребному слалому среди мужчин и женщин, на котором Кирилл Сеткин стал победителем в категории «каноэ-одиночка». Артем Прожерин на данных соревнованиях завоевал бронзовую медаль в категории «каяк-одиночка», отмечает сайт Спорткомитета РА.

Также с бронзовыми медалями с турнира уехали наши ребята, соревновавшиеся в командной гонке в каяке. В состав команды вошли Артем Прожерин, Дмитрий Тищенко и Денис Лебедев. В командной же гонке на каноэ, команде в составе Кирилла Сеткин, Андрея Дегтярева и Михаила Кочеева, совсем немного не хватило до третьей ступени почёта. В итоге они четвертые.

Говоря о соревнованиях, Кирилл Сеткин отметил, что он доволен своим выступлением. «Основные задачи, которые стояли здесь передо мной, были выполнены - это попадание в сборную команду России и победа на Кубке России», - рассказал спортсмен в интервью сайту Федерации гребного слалома России.

Данный кубок являлся отборочным этапом для вхождения в состав сборной команды России по гребному слалому.