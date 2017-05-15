Бывший худрук Государственного оркестра РА купил в свой дом мебель за счет бюджета учреждения

Бывший художественного руководитель Государственного оркестра Республики Алтай Игорь Кожеуров предстанет перед судом за растрату 200 тысяч рублей. Как говорится на сайте Следкома РА, с октября 2014 года по ноябрь 2015 года Кожеуров, используя свое служебное положение - директора бюджетного учреждения «Государственный оркестр Республики Алтай», из корыстных побуждений похитил принадлежащие учреждению денежные средства в сумме 200 тысяч рублей. Заведомо зная, что в силу занимаемой им должности он уполномочен распоряжаться финансовыми средствами, обвиняемый заключил фиктивные договоры купли-продажи мебели для нужд учреждения с одним из индивидуальных предпринимателей. По указанию директора бухгалтерией была осуществлена оплата товара. В действительности мебель для оркестра не приобреталась, а на указанные денежные средства была приобретена мебель в дом Кожеурова.

В ходе следствия обвиняемый активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, а также добровольно возместил имущественный ущерб, причиненный в результате преступления.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Горно-Алтайский городской суд для рассмотрения по существу.