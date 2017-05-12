Находящийся под домашним арестом мэр Горно-Алтайска Виктор Облогин, объявивший голодовку, госпитализирован из-за резкого ухудшения состояния

Находящийся под домашним арестом мэр Горно-Алтайска Виктор Облогин, ранее объявивший голодовку с требованием перенести суд над ним в другой регион, вечером 11 мая был госпитализирован в республиканскую больницу из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Об этом сообщила Мария Дёмина, руководитель общественного комитета в защиту мэра и руководитель регионального отделения партии "Родина".

Как мы уже сообщали ранее, голодовку Виктор Облогин начал 7 мая - он прекратил приём пищи и лекарств от диабета. Облогин требует, чтобы уголовные дела против него рассматривались судом за пределами Республики Алтай, т. к. убеждён что местные суды будут судить его предвзято. Кроме того, 7 мая Виктор Облогин направил Президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором. было сказано:

"Уважаемый Владимир Владимирович! Прошу Вас лично рассмотреть мое обращение. В 2014 году Вы дали хорошую оценку моего труда. Я всю жизнь честно работал на благо Родины и жителей России более 25 лет, являюсь всенародно избранным мэром столичного города Горно-Алтайска.

С 2016 года в отношении меня осуществляется незаконное уголовное преследование и обвинение меня в преступлениях, которые я не совершал. Уверен, это преследование по политическим мотивам осуществляется должностными лицами Республики Алтай, заинтересованными в отстранении меня от должности.

Прошу Вас решить вопрос о передаче уголовного дела в отношении меня за пределы Республики Алтай, так как дело сфальсифицировано и сфабриковано следственными органами Республики Алтай, и веры в справедливое и независимое судебное разбирательство у меня нет.

В знак протеста против незаконного уголовного преследования и произвола правоохранительной и судебной системы Республики Алтай объявляю бессрочную голодовку."

Также известно, что 4 мая Виктор Облогин уже заявлял в суде ходатайство об отводе судей Горно-Алтайского городского суда, однако судья Марина Соколовская отказалась его удовлетворять. Защита намерена обжаловать отказ в удовлетворении данного ходатайства.

Облогина обвиняют сразу в нескольких преступлениях – мошенничестве и двух эпизодах превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Своей вины мэр категорически не признаёт, считает дело политическим заказом со стороны губернатора Республики Алтай Бердникова и так называемых «барнаульцев» (самый яркий представитель этой группировки, Анатолий Банных, судя по всему, погиб в феврале 2017-го года в авиакатастрофе над Телецким озером).

Следует отметить, что длительное нахождение под домашним арестом плохо сказывается на здоровье мэра — его и ранее уже доставляли на «скорой» в больницу, у него постоянно держится высокое давление. Родственники и сторонники Виктора Облогина опасаются, что ситуация может закончиться такой же трагедией, как и в случае с Анатолием Демчуком. Как известно, бывший главный врач Перинатального центра Республики Алтай Анатолий Демчук, обвинявшийся в убийстве собственной недоношенной внучки и оправданный судом присяжных, умер от сердечного приступа 4 января 2017 года, не дождавшись второго рассмотрения дела судом присяжных, который повторно вынес оправдательный вердикт.

Сергей Михайлов