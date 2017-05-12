В Горном Алтае отменили режим "Чрезвычайной ситуации"

Обстановка с природными пожарами на территории Сибирского федерального округа стабилизирована, угроза населённым пунктам полностью снята. Вчера, 11 мая, глава МЧС России Владимир Пучков на заседании рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сообщил об отмене режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» для всех сибирских регионов, информирует сайт ГУ МЧС по РА.

Владимир Пучков дал руководителям субъектов поручение в дальнейшем самостоятельно принимать решения о режимах функционирования на территориях, в зависимости от развития оперативной обстановки как пожарной, так и паводковой.

Режим ЧС был введён на всей территории Сибири 28 апреля из-за резкого осложнения пожарной обстановки в природной среде и угрозе населённым пунктам. Для ликвидации пожаров и обеспечения безопасности населения на территории Сибири сформирована группировка в количестве более 128 тысяч человек и 29 тысяч единиц техники. Усилена разъяснительная работа с населением и надзорная работа с нарушителями пожарного законодательства. Так, только в апреле представителями надзорных служб составлено более 3,5 тысяч протоколов об административных нарушениях, оштрафовано более 1,5 тысяч человек, в том числе 109 должностных и 153 юридических лица.

Для оперативного обнаружения и ликвидации природных пожаров на территории округа организована работа более 14 тысяч межведомственных профилактических групп, силами которых ликвидировано более 6,5 тысяч возгораний сухой растительности. В предупредительной работе задействованы старосты населенных пунктов, которые активно взаимодействуют с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований.