S7 Airlines завышала цены на рейс «Горно-Алтайск - Москва - Горно-Алтайск»

Комиссия Алтайского республиканского УФАС России возбудила административное производство в отношении ПАО «Авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines). Компании грозит миллионный штраф за попытку «нажиться» на клиентах, пишет ИА "Банкфакс".

Антимонопольщики определили, что S7 в период с января по ноябрь 2016 года установила среднюю стоимость одного билета на рейс «Горно-Алтайск - Москва - Горно-Алтайск» на 30 % выше, чем аналогичный рейс из Барнаула, и на 24 % выше, чем при перелете из Кемерова. Это, по версии УФАС, способствовало ущемлению интересов неограниченного числа пассажиров.

В связи со злоупотреблением обществом своим доминирующим положением на рынке комиссия УФАС РА выдала предписание устранить нарушения антимонопольного законодательства. Кроме того, в управлении приняли решение возбудить административное производство в отношении виновных лиц по ч. 1 ст. 14.31 КоАП РФ. Согласно санкциям данной статьи, юридическому лицу может грозить штраф от 300 тысяч до 1 млн рублей.