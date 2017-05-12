Вдали от населенных пунктов непарного шелкопряда будут истреблять экспериментальным препаратом

Меры по борьбе с вредителем – непарным шелкопрядом – на территории Республики обсудили на совещании, прошедшем в администрации Шебалинского района. Начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов Минприроды РА Лариса Капустина отметила, что на сегодняшний день общая площадь очагов непарного шелкопряда в субъекте, по данным на конец прошлого года, составляет 143,3 тыс. га. Они расположены на территории Онгудайского, Шебалинского, Чемальского и Усть-Коксинского лесничеств. Очаги вредителя находятся в долине реки Катунь и ее многочисленных притоков, преимущественно на южных склонах гор, говорится на сайте правительства РА.

При этом, как подчеркивают специалисты, пока невозможно сказать, вырос очаг или сократился, поскольку вредитель еще только вступает в активную фазу. Более точные данные появятся ориентировочно в середине мая.

«Результаты весенних контрольных обследований подтвердили необходимость проведения истребительных мероприятий на лесных участках Шебалинского лесничества и на большей части лесных участков Онгудайского лесничества, запланированных в обработку в начале лета 2017 года», - подчеркнул директор филиала «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Алтайского края» Александр Зверев.

Заведующий сектором бакуловирусных исследований «Вектор» Роспотребнадзора Алексей Колосов рассказал присутствующим об экспериментальном препарате «Вирин НШК». Этот биопрепарат, разработанный в данной организации, будут экспериментально использовать на небольших участках, пораженных вредителем. Данные участки расположены в труднодоступной местности вдали от населенных пунктов.